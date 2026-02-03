Weg in digitale Zukunft ist mit Lego gepflastert

Mit den traditionellen Lego-Steinen hat dieser Bewerb nichts zu tun. Denn der Hersteller hat eine Edition herausgebracht, die mit wesentlich kleineren Teilen und elektronischen Steuerungen am Markt ist. Diese sind ideal, um komplexere Bauwerke, bzw. in diesem Fall Roboter, zu bauen und dabei den Einsatz von Elektronik zu üben. Ein spezieller geförderter Wettbewerb für Schüler hat sich dieser „Materie“ gewidmet.
Um die Jugend zu fördern, hat der Konzern einen Wettbewerb für Schüler ins Leben gerufen. Bei der Austragung in der HTL Hollabrunn war die Jury sowohl mit regionalen Vertretern als auch mit Fachleuten aus anderen technischen und Experten von Industrieunternehmen besetzt. Beurteilt wurden neben der Altersklasse mit Schülern von 6 bis 10 Jahren auch die anspruchsvolle Champions-Kategorie, die FLL Challenge-Klasse (9 bis 16 Jahre).
In der Champions-Klasse siegten Mödlinger Schüler
Hier traten 14 Teams aus Wien, Niederösterreich und Oberösterreich an. Es ging auf dem „Spielfeld“ durchaus um Herausforderungen, die sich mit Robotik, Programmierung und komplexen elektronischen Aufgaben auseinandersetzten. Und auch die jüngeren Teilnehmer stellten bereits beachtliches Können unter Beweis. Als Sieger der Champions-Klasse ging das Team „Rootbots“ des BG/BGR Mödling hervor, gefolgt von den „Robotrekkern“ aus Wien, „Let’s Robot“ der Mittelschule Grafenegg und „Brick4Future“, einem Team des Gastgebers HTL Hollabrunn. Diese vier Gewinner werden beim Österreich-Finale am 28. Februar in Innsbruck ihre Schulen vertreten und schaffen es vielleicht sogar bis zum Europabewerb in Leipzig.
