Weg in digitale Zukunft ist mit Lego gepflastert

In der Champions-Klasse siegten Mödlinger Schüler

Hier traten 14 Teams aus Wien, Niederösterreich und Oberösterreich an. Es ging auf dem „Spielfeld“ durchaus um Herausforderungen, die sich mit Robotik, Programmierung und komplexen elektronischen Aufgaben auseinandersetzten. Und auch die jüngeren Teilnehmer stellten bereits beachtliches Können unter Beweis. Als Sieger der Champions-Klasse ging das Team „Rootbots“ des BG/BGR Mödling hervor, gefolgt von den „Robotrekkern“ aus Wien, „Let’s Robot“ der Mittelschule Grafenegg und „Brick4Future“, einem Team des Gastgebers HTL Hollabrunn. Diese vier Gewinner werden beim Österreich-Finale am 28. Februar in Innsbruck ihre Schulen vertreten und schaffen es vielleicht sogar bis zum Europabewerb in Leipzig.