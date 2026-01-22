Toxin: Nächster Riese ruft Säuglingsnahrung zurück

Wie die französischen Behörden bestätigen, hängen die Rückrufe von Nestlé und Lactalis direkt zusammen. „Die derzeit von Nestlé und Lactalis durchgeführten Rückrufaktionen sind tatsächlich auf einen Rohstoff zurückzuführen, der von ein und demselben Hersteller in China geliefert wurde“, teilte das französische Landwirtschaftsministerium mit. Zurückgerufen wird die Babymilch unter anderem in Frankreich, China, Australien und Mexiko.