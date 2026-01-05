Babymilch: „Stiller Rückruf“ moralisch vertretbar?

Durch einen technischen Defekt kam es zu Verunreinigungen mit dem Bakterium Bacillus cereus, welches Übelkeit und Erbrechen auslösen kann. Während die AGES betont, dass die gemessenen Mengen gering sind und keine akute Gefahr besteht, bleibt die Kritik am Vorgehen bestehen: Der Rückruf begann bereits am 24. Dezember diskret in den Supermärkten, die offizielle Warnung an alle Eltern erfolgte jedoch erst heute.