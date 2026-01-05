Vorteilswelt
Diskutieren Sie mit!

Babymilch: „Stiller Rückruf“ moralisch vertretbar?

Community
05.01.2026 16:30
Engpass bei Babymilch
Engpass bei Babymilch(Bild: AP)

Nestlé ruft Babynahrung zurück: Auch in Österreich sind 33 Chargen der Marke BEBA betroffen. Bereits über die Weihnachtsfeiertage startete ein „stiller Rückruf“, die breite Öffentlichkeit erfährt es erst jetzt. Ist dieses Vorgehen Ihrer Meinung nach bei so sensiblen Produkten moralisch vertretbar?

0 Kommentare

Durch einen technischen Defekt kam es zu Verunreinigungen mit dem Bakterium Bacillus cereus, welches Übelkeit und Erbrechen auslösen kann. Während die AGES betont, dass die gemessenen Mengen gering sind und keine akute Gefahr besteht, bleibt die Kritik am Vorgehen bestehen: Der Rückruf begann bereits am 24. Dezember diskret in den Supermärkten, die offizielle Warnung an alle Eltern erfolgte jedoch erst heute. 

Ihre Meinung ist gefragt!
Wie bewerten Sie die Entscheidung, den Rückruf zunächst „still“ durchzuführen? Waren Sie vom Rückruf betroffen? Was müsste ein Unternehmen in so einem Fall tun, um Ihr Vertrauen wieder vollends zurückzugewinnen? Wir sind gespannt auf Ihre Ansichten zu diesem Thema!

Tamara Krammer
