Klage gegen Nestlé und andere beteiligte Konzerne

Nestlé weist Vorwürfe zurück

Nestlé wies die Vorwürfe in einem Statement zurück: „Nestlé war das erste Unternehmen der Branche, das das Thema Cereulid in Säuglingsnahrung identifiziert und umgehend mit den zuständigen Behörden kooperiert hat sowie die erforderlichen Maßnahmen eingeleitet hat. In weiterer Folge wurde die gesamte Industrie informiert.“ Gleichzeitig wies das Unternehmen darauf hin, dass es derzeit keine regulatorischen Vorgaben zu Cereulid in Lebensmitteln gebe.