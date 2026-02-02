Preis sackt ab: Gold und Silber in Abwärtsspirale

Nachdem der Goldpreis am Freitag bereits um neun Prozent abgesackt war, fiel er am Montag im frühen Handel erneut. Der Preis für eine Feinunze Gold (31,1 Gramm) rutsche um bis zu acht Prozent auf rund 4500 US-Dollar (rund 3775 Euro).

Damit liegt der Goldpreis inzwischen fast 1100 Dollar oder fast ein Fünftel unter seinem erst am Donnerstag erreichten Rekordhoch von 5595 Dollar. Trotz der deutlichen Verluste ist Gold aber noch etwas teurer als Ende 2025 und das, nachdem der Preis im vergangenen Jahr um 65 Prozent gestiegen war.