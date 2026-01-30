Warsh ist Schwiegersohn von engem Trump-Freund

„Halten Sie sich aus der Politik heraus, lassen Sie sich nicht hineinziehen. Tun Sie es nicht“, riet Powell seinem Nachfolger Warsh. Trump hätte den Schwiegersohn seines Freundes bereits 2018 beinahe zum Fed-Chef ernannt. Dass er sich doch für Powell entschieden hatte, bedauerte er später öffentlich. Warsh war mit 35 Jahren 2006 das jüngste Vorstandsmitglied in der Geschichte der Notenbank. Überhaupt hat der 55-Jährige eine steile Karriere hinter sich: Der studierte Politikwissenschaftler und Jurist, der sich die Schwerpunkte Wirtschaft und Statistik setzte, arbeitete bei der Großbank Morgan Stanley im Investmentbanking, und hat auch einen Zwischenstopp in der Politik hinter sich: Warsh unterstützte den damaligen US-Präsidenten George W. Bush in der Finanz- und Wirtschaftspolitik. Anschließend war er im Feld-Führungsgremium tätig.