Nach Rekordjagd: Goldpreis um 10 Prozent gefallen!

Seit Jahresbeginn hat sich Gold um mehr als 20, Silber um gut 40 Prozent verteuert. Gleichzeitig geriet der Dollar ins Rutschen. Am Donnerstag war das gelbe Metall auf knapp 5600 Dollar pro Feinunze gerast, bevor es am Freitag um rund zehn Prozent abstürzte. Der Preis für eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kommt nun auf 4852,94 US-Dollar. Seit dem Jahresstart liegt der Goldpreis aktuell aber immer noch etwa zwölf Prozent im Plus.