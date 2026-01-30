Ex-Notenbankdirektor Warsh als Fed-Chef nominiert

Fed näher an Finanzministerium?

Mitte Juli 2025 schlug Warsh vor, das Verhältnis zwischen Fed und Finanzministerium zu ändern. Beide Institutionen sollten ihre Absichten gemeinsam kommunizieren. 1951 hatte sich die Zentralbank zu einer Niedrigzinspolitik verpflichtet, um günstigere Bundesanleihen zur Finanzierung der Anstrengungen nach dem Zweiten Weltkrieg zu ermöglichen. Trump hat bereits mehrfach gesagt, dass er vor Zinsentscheidungen gehört werden möchte. Die Fed hatte am Mittwoch nach drei Zinssenkungen im Jahr 2025 eine Zinspause eingelegt und den Leitzins in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent belassen. Der US-Staatschef fordert jedoch einen um zwei bis drei Prozentpunkte niedrigeren Zinssatz