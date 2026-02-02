Superstar Haaland: Nur Liebe für Red Bull Salzburg

Nach Kantersieg mit Red Bull Salzburg „keine Sekunde geschlafen“

Haalands Erfolgslauf in der Königsklasse hatte nämlich einst bei den Bullen begonnen. Im September 2019 feierte der Angreifer wie viele andere seiner Kollegen seine Premiere in der Champions League. „Stell dir vor, beim Debüt ein Tor zu erzielen“, habe der damals 19-Jährige vor der Partie mit seinem Onkel besprochen. Beim brachialen 6:2-Heimsieg gegen Genk sollte es aber nicht bei einem Tor bleiben. Haaland erzielte gleich einen Hattrick (auch das ist ein Rekord).