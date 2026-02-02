Vorteilswelt
„War tolle Erfahrung“

Superstar Haaland: Nur Liebe für Red Bull Salzburg

Salzburg
02.02.2026 12:00
Erling Haaland stürmte einst für den FC Red Bull Salzburg
Erling Haaland stürmte einst für den FC Red Bull Salzburg(Bild: AFP/DARREN STAPLES)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Anlässlich seines nächsten Rekords in der Champions League warf Starstürmer Erling Haaland einen Blick zurück. Dabei erinnerte sich der Norweger auch an seine Anfänge in der Beletage des europäischen Vereinsfußballs – beim FC Red Bull Salzburg. 

56 Tore in 56 Spielen in der UEFA Champions League – das gelang bislang nur einem einzigen Spieler der Fußballgeschichte: Erling Haaland. Der Norweger hält im wichtigsten Vereinswettbewerb der Welt bereits mehrere Rekorde. So war der Starstürmer bislang der einzige Kicker, der mindestens zwei Tore in vier aufeinander folgenden Spielen markierte. Dazu traf er bislang für jeden seiner drei Vereine, mit denen er in diesem Bewerb auflief, gleich beim Debüt.

Kürzlich warf der Norweger auf seinem eigenen YouTube-Kanal einen Blick zurück und fand dabei warme Worte für seinen Ex-Arbeitgeber FC Red Bull Salzburg. 

Traf bei seinem Champions League-Debüt für Red Bull Salzburg dreimal: Erling Haaland.
Traf bei seinem Champions League-Debüt für Red Bull Salzburg dreimal: Erling Haaland.(Bild: Andreas Tröster)

Nach Kantersieg mit Red Bull Salzburg „keine Sekunde geschlafen“
Haalands Erfolgslauf in der Königsklasse hatte nämlich einst bei den Bullen begonnen. Im September 2019 feierte der Angreifer wie viele andere seiner Kollegen seine Premiere in der Champions League. „Stell dir vor, beim Debüt ein Tor zu erzielen“, habe der damals 19-Jährige vor der Partie mit seinem Onkel besprochen. Beim brachialen 6:2-Heimsieg gegen Genk sollte es aber nicht bei einem Tor bleiben. Haaland erzielte gleich einen Hattrick (auch das ist ein Rekord).

Lange mussten die Bullen ums Halbfinal-Ticket zittern.
Bullen-Noten im Detail
Trotz Überzahl war es noch zum Zittern
01.02.2026

„Ich habe danach keine Sekunde geschlafen“, erinnerte der jetzige Kicker von Manchester City. Insgesamt schoss Haaland acht Tore in sechs Gruppenspielen für die Bullen in der Saison 2019/20. Die Zeit mit Kollegen wie Dominik Szoboszlai, Zlatko Junuzovic und Andreas Ulmer sowie Trainer Jesse Marsch ist ihm in bester Erinnerung geblieben. „Es war eine unglaubliche Erfahrung, mir hat es gefallen, wie wir gespielt haben“, sagte der Rekordtorschütze der norwegischen Nationalmannschaft. Und weiter: „Salzburg hat einen großen Platz in meinem Herzen.“ 

Salzburg

