Superstar Haaland: Nur Liebe für Red Bull Salzburg

Anlässlich seines nächsten Rekords in der Champions League warf Starstürmer Erling Haaland einen Blick zurück. Dabei erinnerte sich der Norweger auch an seine Anfänge in der Beletage des europäischen Vereinsfußballs – beim FC Red Bull Salzburg.
56 Tore in 56 Spielen in der UEFA Champions League – das gelang bislang nur einem einzigen Spieler der Fußballgeschichte: Erling Haaland. Der Norweger hält im wichtigsten Vereinswettbewerb der Welt bereits mehrere Rekorde. So war der Starstürmer bislang der einzige Kicker, der mindestens zwei Tore in vier aufeinander folgenden Spielen markierte. Dazu traf er bislang für jeden seiner drei Vereine, mit denen er in diesem Bewerb auflief, gleich beim Debüt.
Kürzlich warf der Norweger auf seinem eigenen YouTube-Kanal einen Blick zurück und fand dabei warme Worte für seinen Ex-Arbeitgeber FC Red Bull Salzburg.
Nach Kantersieg mit Red Bull Salzburg „keine Sekunde geschlafen“
Haalands Erfolgslauf in der Königsklasse hatte nämlich einst bei den Bullen begonnen. Im September 2019 feierte der Angreifer wie viele andere seiner Kollegen seine Premiere in der Champions League. „Stell dir vor, beim Debüt ein Tor zu erzielen“, habe der damals 19-Jährige vor der Partie mit seinem Onkel besprochen. Beim brachialen 6:2-Heimsieg gegen Genk sollte es aber nicht bei einem Tor bleiben. Haaland erzielte gleich einen Hattrick (auch das ist ein Rekord).
„Ich habe danach keine Sekunde geschlafen“, erinnerte der jetzige Kicker von Manchester City. Insgesamt schoss Haaland acht Tore in sechs Gruppenspielen für die Bullen in der Saison 2019/20. Die Zeit mit Kollegen wie Dominik Szoboszlai, Zlatko Junuzovic und Andreas Ulmer sowie Trainer Jesse Marsch ist ihm in bester Erinnerung geblieben. „Es war eine unglaubliche Erfahrung, mir hat es gefallen, wie wir gespielt haben“, sagte der Rekordtorschütze der norwegischen Nationalmannschaft. Und weiter: „Salzburg hat einen großen Platz in meinem Herzen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.