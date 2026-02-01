Trotz Überzahl war es noch zum Zittern

Red Bull Salzburg musste beim 1:0-Cupsieg beim WAC lange lange zittern. Am Ende sicherte sich die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Letsch dennoch das Halbfinal-Ticket. Folgend die „Krone“-Noten für die Mannschaft.
UNSER NOTENSCHLÜSSEL: 6 teamreif, 5 sehr stark, 4 stark, 3 Durchschnitt, 2 schwach, 1 nicht sein Tag, 0 zu kurz eingesetzt
Alexander Schlager 3
Hatte wenig zu tun, war in den Schlussminuten jedoch zur Stelle.
Stefan Lainer 2
Bekam nach seinem Mittelhandknochenbruch den Vorzug gegenüber Trummer. War nicht sattelfest.
Joane Gadou 3
Fing sich eine Gelbe Karte ein. Der Franzose machte deshalb in der Pause Platz für Neuzugang Drexler.
Jannik Schuster 4
Von allen Bullen hatte er die meisten Ballkontakte (111) und die beste Zweikampfquote (100 Prozent).
Frans Krätzig 3
Brachte sich offensiv ein paar Mal gut ein, defensiv bleibt der Deutsche aber ein Unsicherheitsfaktor.
Mads Bidstrup 4
Der Kapitän ackerte im Mittelfeld wie gewohnt viel. Warf sich in jeden Zweikampf. Spielerisch glänzte er jedoch nicht.
Soumaila Diabate 3
Der „Staubsauger“ fiel weder großartig auf noch ab.
Sota Kitano 4
Hatte wieder einige gute Momente im Offensivspiel.
Clement Bischoff 4
Nach einem kurz ausgeführten Eckball flankte der Däne perfekt auf Konate und lieferte damit den Assist zum Goldtor.
Edmund Baidoo 4
Mit seiner Schnelligkeit holte die Sprintkanone die für Salzburg glückliche Rote Karte des WAC heraus.
Karim Konate 5
Nach der Partie bei Aston Villa traf er auch im Lavanttal. Der Ivorer hatte auch die meisten Abschlüsse (4). Musste angeschlagen zur Pause runter.
Moussa Yeo 4
Brachte ein wenig Schwung, hätte vor Abpfiff ein Tor machen müssen.
Tim Drexler 3
Nach nur einem Training feierte er ein solides Debüt.
Maurits Kjaergaard 3
Nicht sehr auffällig.
Onisiwo, Alajbegovic 0
Trainer Thomas Letsch 3
Sein Team musste trotz Überzahl zittern..
