Neue Höhenflüge im Licht von „Mr. Entertain You“

„Let me entertain you“ ist ein Hit von Robbie Williams. Die Kulturbetriebe Burgenland unterhalten ebenso und holten sich dafür Rockstar Luft ins Land. In Schlaining ging es zwei Tage lang Seite an Seite mit Musikern seiner Band um frische Ideen, Kreativität und Zusammenhalt.
Schon öfters kreuzten sich die Wege der Musiker von Robbie Williams und hochkarätiger Kunstschaffenden im Burgenland. 2023 gab Bassist Jerry Meehan mit seinen Bandkollegen, Gitarrist Tom Longworth und Schlagzeuger Karl Brazil, ein mitreißendes Konzert an der Joseph-Haydn-Privathochschule in Eisenstadt. Jerry Meehan, ein Fixstern an der Seite von Superstar Robbie Williams, kehrte nun retour.
Von den Toten Hosen bis zu Iggy Pop
Eingefädelt von seinem Manager Stefan Trenker, gab der Bühnenprofi für 25 Mitarbeiter der Kulturbetriebe Burgenland (KBB) ein zweitägiges Teambuilding-Seminar in Schlaining. Mit von der Partie war Jaeki Hildisch, einer der erfolgreichsten Tourmanager der Welt, der seit mehr als 20 Jahren hinter den Kulissen für Robbie Williams den Ton angibt. Sein Arbeitsspektrum umfasst darüber hinaus berühmte Bands von den Toten Hosen bis zu Tokio Hotel, Iggy Pop zählt zu den engen Freunden. Einblicke in diesen erlauchten Kreis an absoluten Genre-Kennern bekam das KBB-Team.
Im Mittelpunkt stand die Entfaltung des kreativen Potenzials, wie etwa bei einem Videoclip mit einem eigens von den Mitarbeitern komponierten Song. KBB-Geschäftsführerin Claudia Priber war begeistert: „Events wie dieser zeigt uns neue Horizonte und Perspektiven auf. Wir lernen von den Besten.“ Fortsetzung folgt!
