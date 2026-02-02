Neue Höhenflüge im Licht von „Mr. Entertain You“

Von den Toten Hosen bis zu Iggy Pop

Eingefädelt von seinem Manager Stefan Trenker, gab der Bühnenprofi für 25 Mitarbeiter der Kulturbetriebe Burgenland (KBB) ein zweitägiges Teambuilding-Seminar in Schlaining. Mit von der Partie war Jaeki Hildisch, einer der erfolgreichsten Tourmanager der Welt, der seit mehr als 20 Jahren hinter den Kulissen für Robbie Williams den Ton angibt. Sein Arbeitsspektrum umfasst darüber hinaus berühmte Bands von den Toten Hosen bis zu Tokio Hotel, Iggy Pop zählt zu den engen Freunden. Einblicke in diesen erlauchten Kreis an absoluten Genre-Kennern bekam das KBB-Team.