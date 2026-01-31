100 Liter Salzsäure trafen 21-Jährigen im Gesicht

Die Männer tauschten gerade an einem Salzsäuretank Ventile und Handklappen aus. Dabei versuchte ein 59-jähriger Elektriker, die Automatikklappen über die Schaltzentrale anzusteuern – weil das aber zuerst misslang, wurde aus noch unbekannter Ursache ein falsches Ventil angesteuert und geöffnet.