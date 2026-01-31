100 Liter Salzsäure trafen 21-Jährigen im Gesicht

Einiges ist am Samstagvormittag im Kärntner Bezirk St. Veit schiefgegangen. Gegen 9.30 Uhr waren drei Arbeiter mit Instandhaltungsarbeiten an einem Betriebsgebäude beschäftigt, als sie von Salzsäure getroffen wurden.
Die Männer tauschten gerade an einem Salzsäuretank Ventile und Handklappen aus. Dabei versuchte ein 59-jähriger Elektriker, die Automatikklappen über die Schaltzentrale anzusteuern – weil das aber zuerst misslang, wurde aus noch unbekannter Ursache ein falsches Ventil angesteuert und geöffnet.
Rund 50 bis 100 Liter Salzsäure
Ebendieses Ventil wollte ein 21-jähriger Arbeiter gerade tauschen, als rund 50 bis 100 Liter Salzsäure aus dem Rohr schossen. Der Arbeiter wurde im Gesicht getroffen und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Der Mann musste ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert werden.
Salzsäure auf den Beinen
Einer seiner Kollegen – ein 40 Jahre alter Arbeiter – wurde ebenfalls verletzt, die Säure traf ihn im Bereich der Beine. Auch er wurde ins Klinikum Klagenfurt gebracht.
Die ausgetretene Salzsäure konnte vom Auffangbecken aufgefangen werden. Laut der Polizei bestand keine Gefährdung für die Umwelt oder weitere Personen. Die Feuerwehr Brückl und der zuständige Arbeitsinspektor waren im Einsatz. Weitere Ermittlungen laufen.
