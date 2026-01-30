Zeitungskassa & weitere Diebstähle: Paar erwischt

Einbruchsdiebstähle werden einem Mann und einer Frau, beide 30 Jahre alt, in Klagenfurt zur Last gelegt. Obwohl die beiden vor zerbrochenen Teilen einer aufgebrochenen Zeitungskassa saßen, streiten sie alles ab.
Ein Zeuge beobachtete am Freitag in Klagenfurt, wie ein Mann und eine Frau versuchten, eine Zeitungskassa aufzubrechen – er verständigte umgehend die Polizei. Am Einsatzort konnten die einschreitenden Beamten zwei 30-Jährige antreffen, die auf dem Gehsteig am Boden saßen; vor ihnen lagen die zerbrochenen Plastikteile der Geldkassette des Selbstbedienungsständers.
Weder der Mann noch die Frau zeigten sich zum Tatvorwurf geständig. Die Beschuldigten wurden festgenommen und auf die Polizeiinspektion gebracht. Im Zuge der Erhebungen stellte sich heraus, dass die beiden im Verdacht stehen, am selben Tag zwei weitere Vermögensdelikte begangen zu haben.
Die Staatsanwaltschaft ordnete die Einlieferung des Mannes in die Justizanstalt Klagenfurt an. Die Frau wurde auf freiem Fuß angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.