Kanzler-Plan: Wo SPÖ und NEOS fix nicht mitspielen

Zum „Wendepunkt“ für die Volkspartei wurde der politische Neujahrsauftakt in der Metastadt in Wien erklärt. Zwar sei ÖVP-Chef Christian Stocker – anders als dem FPÖ-Obmann Herbert Kickl, der am blauen Neujahrestreffen in Klagenfurt noch über faule Kompromisse schimpfte – „ein guter Kompromiss allemal lieber als politische Sturheit“, allerdings ließ der Kanzler auch mit einigen überraschenden Ankündigungen aufhorchen. Vor allem der Koalitionspartner wurde offenbar überrumpelt.