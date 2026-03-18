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„Kommen wieder zurück“

Real bleibt ManCity-Albtraum in Champions League!

Champions League
18.03.2026 15:31
Pep Guardiola
Pep Guardiola(Bild: AFP/OLI SCARFF)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Alle Jahre wieder Real Madrid: Manchester City ist im dritten Jahr in Folge in der Champions League an den „Königlichen“ gescheitert! Nach dem Viertelfinale 2024 und der Zwischenrunde 2025 war es diesmal im Achtelfinale der Fall. Der Arbeitgeber des nicht eingesetzten ÖFB-Stars David Alaba gewann nach dem Heim-3:0 auch auswärts mit 2:1. „5:1 gegen eine Mannschaft wie ManCity, das ist nicht einfach“, sagte der glückliche Real-Coach Alvaro Arbeloa.

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Jeder wisse, wie schwer es sei, in Manchester zu siegen. Zwei Tore von Vinicius Junior (22./Elfer, 93.) gaben den Ausschlag. Vor dem ersten war ManCitys Bernardo Silva wegen eines Handspiels auf der Torlinie ausgeschlossen worden. „City hat zu Beginn alles versucht, aber nach dem Elfmeter hat sich das Spiel verändert, es ist ein bisschen leichter für uns geworden“, meinte Arbeloa. Den Grundstein hatte sein Team durch einen Hattrick von Federico Valverde in Madrid gelegt. „Über zwei Spiele haben wir es uns verdient, aufzusteigen“, betonte Außenverteidiger Trent Alexander-Arnold.

Citys Doku: „Es ist hart“
Die Madrilenen beschränkten sich über weite Strecken auf das Verwalten des Gesamtvorsprungs, auch dadurch konnten die Engländer trotz Unterzahl großen Druck ausüben. „Es ist hart. In den Spielen hatte ich nicht das Gefühl, dass sie so viel besser waren als wir, aber wenn man sich das Ergebnis anschaut, scheint es offensichtlich zu sein“, resümierte ManCitys Offensivspieler Jeremy Doku. Mangelnde Effizienz verhinderte jedenfalls mehr Treffer als jenen von Erling Haaland (41.).

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Coach Josep Guardiola übte sich nach der Partie in Sarkasmus. „Jeder will mich feuern“, antwortete der Spanier auf die Frage nach seiner Zukunft beim englischen Topklub. „Eines Tages werde ich hierherkommen und sagen: „Bye Bye Leute.“ Die Spekulationen, dass der 55-Jährige nach zehn erfolgreichen Jahren am Ende dieser Saison City verlassen könnte, gibt es schon länger. So richtig lässt sich Guardiola bei seiner Zukunftsplanung nicht in die Karten schauen. Schon öfter gab es Rücktrittsspekulationen. Sein aktueller Vertrag läuft am Ende der nächsten Saison aus.

Guardiola rechnet mit „rosiger“ Zukunft
„Die Zukunft wird rosig sein. Nächste Saison kommen wir wieder zurück“, sagte er. In der K.-o.-Runde sollte es dann aber nicht wieder gegen Real gehen, kam doch viermal in den jüngsten fünf Jahren im direkten Duell das Aus. Nur 2023 auf dem Weg zum späteren Titelgewinn setzten sich die „Citizens“ durch. Eine gute Saison kann es für sie trotz Out noch werden, haben sie doch national noch drei Titelchancen. Eine davon soll am Sonntag im Liga-Cup-Finale gegen Premier-League-Tabellenführer Arsenal genutzt werden.

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