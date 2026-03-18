Real bleibt ManCity-Albtraum in Champions League!

Guardiola rechnet mit „rosiger“ Zukunft

„Die Zukunft wird rosig sein. Nächste Saison kommen wir wieder zurück“, sagte er. In der K.-o.-Runde sollte es dann aber nicht wieder gegen Real gehen, kam doch viermal in den jüngsten fünf Jahren im direkten Duell das Aus. Nur 2023 auf dem Weg zum späteren Titelgewinn setzten sich die „Citizens“ durch. Eine gute Saison kann es für sie trotz Out noch werden, haben sie doch national noch drei Titelchancen. Eine davon soll am Sonntag im Liga-Cup-Finale gegen Premier-League-Tabellenführer Arsenal genutzt werden.