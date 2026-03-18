Lieferauto kracht ungebremst gegen Lkw: Lenker tot

Ereignet hat sich der schreckliche Unfall kurz vor 13 Uhr auf der A12 bei Langkampfen. Ersten Informationen der Polizei zufolge fuhr ein Lieferauto in Fahrtrichtung Kiefersfelden auf einen Lkw auf. Der Lenker erlitt durch den Aufprall tödliche Verletzungen. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.