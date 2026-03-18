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Auf der Inntalautobahn

Lieferauto kracht ungebremst gegen Lkw: Lenker tot

Tirol
18.03.2026 14:23
Auf der A12 bei Langkampfen kam es zu dem tödlichen Unfall.
Auf der A12 bei Langkampfen kam es zu dem tödlichen Unfall.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Horror-Unfall am frühen Mittwochnachmittag auf der A12 Inntalautobahn im Tiroler Unterland: Ein Lieferwagen krachte offenbar ungebremst gegen einen Lkw – für den Pkw-Lenker kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Aufgrund des Unfalls kam es zu massiven Behinderungen.

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Ereignet hat sich der schreckliche Unfall kurz vor 13 Uhr auf der A12 bei Langkampfen. Ersten Informationen der Polizei zufolge fuhr ein Lieferauto in Fahrtrichtung Kiefersfelden auf einen Lkw auf. Der Lenker erlitt durch den Aufprall tödliche Verletzungen. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Noch eine Infos zur Identität
Der genaue Unfallhergang und die Ursache sind noch völlig unklar. Auch zur Identität des tödlich Verunglückten konnte die Exekutive noch keine Angaben machen. Ermittlungen seien noch im Gange.

Binnen kürzester Zeit bildete sich ein kilometerlanger Rückstau.
Binnen kürzester Zeit bildete sich ein kilometerlanger Rückstau.(Bild: Asfinag (Webcam))

Kilometerlanger Rückstau
Die A12 Inntalautobahn musste im Bereich der Unfallstelle für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Es bildete sich rasch ein kilometerlanger Rückstau. Gegen 14 Uhr konnte zumindest eine Fahrspur wieder freigegeben werden.

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