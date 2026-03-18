Lieferauto kracht ungebremst gegen Lkw: Lenker tot

Horror-Unfall am frühen Mittwochnachmittag auf der A12 Inntalautobahn im Tiroler Unterland: Ein Lieferwagen krachte offenbar ungebremst gegen einen Lkw – für den Pkw-Lenker kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Aufgrund des Unfalls kam es zu massiven Behinderungen.
Ereignet hat sich der schreckliche Unfall kurz vor 13 Uhr auf der A12 bei Langkampfen. Ersten Informationen der Polizei zufolge fuhr ein Lieferauto in Fahrtrichtung Kiefersfelden auf einen Lkw auf. Der Lenker erlitt durch den Aufprall tödliche Verletzungen. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.
Noch eine Infos zur Identität
Der genaue Unfallhergang und die Ursache sind noch völlig unklar. Auch zur Identität des tödlich Verunglückten konnte die Exekutive noch keine Angaben machen. Ermittlungen seien noch im Gange.
Kilometerlanger Rückstau
Die A12 Inntalautobahn musste im Bereich der Unfallstelle für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Es bildete sich rasch ein kilometerlanger Rückstau. Gegen 14 Uhr konnte zumindest eine Fahrspur wieder freigegeben werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.