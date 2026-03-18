16-Jährige vergewaltigt: Suche nach zweitem Täter

Auch mutmaßlicher Täter wohnt in der Steiermark

Grund ist, dass sowohl das Mädchen als auch der bekannte Tatverdächtige in der Steiermark wohnen, sie minderjährig ist und auch der Verdächtige zum Tatzeitpunkt erst 18 Jahre alt war, wodurch das Jugendstrafrecht greift. Die Anzeige gegen den Syrer erfolgte in der Steiermark, nachdem sich das Mädchen im Oktober 2025 ein Herz gefasst hatte und zur Polizei gegangen war. Der nun 19-Jährige sitzt aktuell in der Justizanstalt Graz-Jakomini in U-Haft und schweigt bisher eisern zu den schrecklichen Vorwürfen. Während für ihn die Unschuldsvermutung gilt, wird nach dem zweiten Verdächtigen aktuell noch gefahndet.