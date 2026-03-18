16-Jährige vergewaltigt: Suche nach zweitem Täter

Im Mai 2025 soll ein Mädchen, das von der Steiermark nach Wien gereist war, in einer Meidlinger Wohnung von zwei Männern vergewaltigt worden sein. Der eine – ein 19-jähriger Syrer – sitzt in Graz in U-Haft. Während er eisern schweigt, versucht die Polizei, den zweiten Verdächtigen ausfindig zu machen.
Die Szenen, die sich im Mai 2025 in einer Wohnung am Meidlinger Bahnhof in Wien abgespielt haben, sind beispiellos grauenhaft. Wie die „Krone“ bereits am Mittwoch berichtete, sollen zwei Männer – einer davon ist ein mittlerweile 19-jähriger syrischer Staatsbürger, der noch kurz zuvor aus anderen Gründen eine Haftstrafe abgesessen hat – die 16-Jährige in eine Wohnung gelockt, dort nacheinander vergewaltigt und die entwürdigenden Szenen auch noch mit dem Handy gefilmt haben. Ersten Informationen nach sollten drei Männer beteiligt gewesen sein, nun hieß es, dass es sich um zwei handelt.
Das Opfer hat die Anzeige im Oktober in Graz erstattet – seither laufen die Ermittlungen.
Christian Kroschl, Staatsanwaltschaft Graz
Bild: Christian Jauschowetz
Steirerin reiste mit dem Zug nach Wien
Mit dem furchtbaren Material erpressten sie wenig später das Mädchen, um es vor einer Anzeige bei der Polizei abzuhalten. Viele Details der Vergewaltigungs-Causa sind derzeit noch unbekannt. Klar ist aber jedenfalls, dass die junge Steirerin von ihrer Heimat aus mit dem Zug nach Wien gereist war, um dort jemanden zu besuchen. Die Zuständigkeit der Ermittlungen wanderte – obwohl der mutmaßliche Tatort an der Meidlinger Eichenstraße in Wien liegt – von der Staatsanwaltschaft Wien zu den Kollegen nach Graz.
Auch mutmaßlicher Täter wohnt in der Steiermark
Grund ist, dass sowohl das Mädchen als auch der bekannte Tatverdächtige in der Steiermark wohnen, sie minderjährig ist und auch der Verdächtige zum Tatzeitpunkt erst 18 Jahre alt war, wodurch das Jugendstrafrecht greift. Die Anzeige gegen den Syrer erfolgte in der Steiermark, nachdem sich das Mädchen im Oktober 2025 ein Herz gefasst hatte und zur Polizei gegangen war. Der nun 19-Jährige sitzt aktuell in der Justizanstalt Graz-Jakomini in U-Haft und schweigt bisher eisern zu den schrecklichen Vorwürfen. Während für ihn die Unschuldsvermutung gilt, wird nach dem zweiten Verdächtigen aktuell noch gefahndet.
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