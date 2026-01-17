Vorteilswelt
Jetzt im Livestream

Neujahrestreffen der FPÖ: „Kickl kommt heim“

Innenpolitik
17.01.2026 09:50
Porträt von krone.at
Von krone.at

Herbert Kickl wird seine Neujahresansprache dieses Jahr in Kärnten bestreiten. Mehrere Tausend Gäste werden am Samstag zum Treffen der Bundes-FPÖ am Klagenfurter Messegelände erwartet. Im „Krone“-Livestream oben können Sie das Event verfolgen.

0 Kommentare

Die Veranstaltung, für die auf Plakaten mit „Kickl kommt heim“ geworben wird, bildet den politischen Start ins neue Jahr für die Bundes-FPÖ. Der Ablauf ist mittlerweile einstudiert: Bereits ab 10 Uhr soll die John-Otti-Band dem Publikum einheizen, erwartet werden unter anderem auch die Parteispitzen der anderen Bundesländer.

Eine Stunde später wird dann vom Rednerpult ausgeteilt: Nach Stadtparteiobmann Gernot Darmann und dem Kärntner Landesparteichef Erwin Angerer gehört die Bühne Kickl selbst, für den rund 90 Minuten Redezeit reserviert wurden.

Kickl spaltet die Nation
Die Freiheitlichen agieren aktuell aus einer Position der Stärke. In Umfragen stehen die Blauen historisch gut da. „Der Höhenflug der FPÖ in den Umfragen liegt nicht daran, dass der Kickl so gut ist. Sondern daran, dass diese Regierung so schwach ist“, erklärte jüngst Burgenlands SPÖ-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil in gewohnt bissiger Manier. 

Das Balkendiagramm zeigt das Vertrauen in Österreichs Bundespolitik im Jänner 2026. Alexander Van der Bellen und Doris Bures haben die höchsten Vertrauenswerte mit 18 und 16 Punkten. Am wenigsten Vertrauen erhalten August Wöginger mit minus 47 und Herbert Kickl mit minus 36 Punkten. Quelle: OGM.

Die FPÖ sieht das freilich anders. Obwohl: Kickls selbst spaltet nach wie vor die Nation. Im aktuellen APA-OGM-Vertrauensindex landet er auf dem vorletzten Platz. Nur ÖVP-Klubobmann August Wöginger, der aktuell mit Postenschacher-Vorwürfen zu kämpfen hat, schneidet im Ranking schlechter ab. 

