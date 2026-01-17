Neujahrestreffen der FPÖ: „Kickl kommt heim“

Kickl spaltet die Nation

Die Freiheitlichen agieren aktuell aus einer Position der Stärke. In Umfragen stehen die Blauen historisch gut da. „Der Höhenflug der FPÖ in den Umfragen liegt nicht daran, dass der Kickl so gut ist. Sondern daran, dass diese Regierung so schwach ist“, erklärte jüngst Burgenlands SPÖ-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil in gewohnt bissiger Manier.