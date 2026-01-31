Mit Israel gegen Islamisierung

Da war nun also eine Delegation der Rechtsaußen-Fraktion im EU-Parlament, also der „Patrioten“, in Israel, um dort mit Regierungsvertretern über die Gefahren der Islamisierung Europas zu diskutieren. Mit dabei Harald Vilimsky, freiheitlicher Delegationsleiter in Brüssel. Und dieser ließ es sich nicht nehmen, das gemeinsame Foto mit Netanyahu als Beleg dafür zu posten, dass der Bannstrahl des offiziellen Israel gegenüber der FPÖ offenbar de facto aufgehoben wurde.