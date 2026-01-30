Fünf Senioren starben 2025 in Salzburg mit Fahrrad

147 Seniorinnen und Senioren sind im vergangenen Jahr nach Zahlen des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) bei Verkehrsunfällen in Österreich ums Leben gekommen. Hoch war der Mobilitätsorganisation zufolge besonders die Zahl der Seniorinnen und Senioren, die als Fußgängerinnen und Fußgänger sowie mit dem E-Bike und mit dem Fahrrad tödlich verletzt wurden. Im Jahr 2012 verloren 154 Seniorinnen und Senioren im Straßenverkehr ihr Leben. Die niedrigste Anzahl an älteren Verkehrstoten gab es in den Jahren 2021 mit 99 und 2017 mit 101.