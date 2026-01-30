Erster Asbest-Verdacht schon im Sommer 2025

Andere Steinbrüche wurden früher beprobt

Am 4. Juli wies die Behörde den Betrieb an, eine Grenzwertvergleichsmessung bezüglich Asbeststaub durchzuführen. Am 19. November kam es zu einer amtswegigen Überprüfung auf eine mögliche Belastung. Schon die Tage zuvor waren andere Steinbrüche im Bezirk beprobt worden. Mitte Dezember lag dann das Gutachten zu Bernstein vor: Alle vier Proben enthielten Chrysotilasbest, teilweise betrug der Anteil 100 Prozent. Daraufhin kam es zur Schließung.