Grün-Politiker hat den Asbest vor seiner Haustür

„Gestein findet man überall“

„Im Südburgenland sieht man dieses Gestein überall, auf Schotterwegen, Waldwegen und Zufahrtsstraßen. Niemand hat sich etwas dabei gedacht“, sagt der Grüne. Auch er sei davon ausgegangen, dass der Schotter unbedenklich sei. Gleichzeitig warnte Spitzmüller vor Panikmache, auch wenn Greenpeace gute Arbeit leiste. Das brachte ihm Kritik von ÖVP-Mandatar Markus Ulram ein: Wenn die Grünen nicht in der Landesregierung sitzen würden, würden sie bei dem Thema wohl anders agieren, so Ulram.