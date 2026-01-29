Asbest: Taskforce hat Luft-Messungen gestartet

Hotline für Bürger

Für Fragen und Informationen steht der Bevölkerung die Hotline 057/6001027 zur Verfügung. Diese ist von Montag bis Donnerstag von 7.30 bis 16 Uhr und freitags von 7.30 bis 13 Uhr besetzt. Univ.-Prof. Dr. Hanns Moshammer, stellvertretender Leiter der Taskforce, betont allerdings, dass es derzeit keinen Grund zur Sorge gebe: „Bei den jetzigen Bedingungen können keine relevanten Mengen an Asbestfasern freigesetzt werden. Daher besteht zum jetzigen Zeitpunkt kein unmittelbarer Bedarf an aufwendigen und allenfalls beschränkenden Maßnahmen.“