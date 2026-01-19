Berufswahl fällt mit der Lehrlingsmesse leichter

Die Kärntner Lehrlingsmesse geht in die achte Runde. Vom 29. bis 31. Jänner haben insbesondere Jugendliche die Möglichkeit, verschiedenste Lehrberufe zu entdecken. Informieren und ausprobieren steht im Fokus.
Die einen entscheiden sich früher, die anderen etwas später – doch die Frage des Berufswegs bleibt keinem erspart. Besonders für jene, die eine Lehre beginnen wollen, ist die kommende Lehrlingsmesse in Klagenfurt ein heißer Tipp. Verschiedenste Lehrberufe aus allen Branchen werden dabei vor den Vorhang geholt.
„Die Auswahl an Tätigkeiten und Branchen in Kärnten ist groß. Da ist es gar nicht so einfach, sich als Jugendlicher für einen zu entscheiden“, so Gaby Schaunig, Landesvize und Arbeitsmarktreferentin. Bei der Lehrlingsmesse können Interessierte verschiedenste Berufe aus Tourismus, Gesundheit, Handwerk und Industrie testen. Besonders die Praxis steht während der drei Tage im Vordergrund.
Fachkräfte werden in Zukunft immer wichtiger
„Kärnten hat nach Wien die meisten AHS-Schüler. Das ist für mich sehr erschreckend. Deswegen wird der Lehrberuf umso wichtiger“, so Kärntens Bildungsdirektorin Isabella Penz. „Das Land braucht in Zukunft dringend gut ausgebildete Fachkräfte“, stimmt auch Sebastian Schuschnig, Landesrat und Wirtschaftsreferent, zu. Besonders die duale Ausbildung, Lehre mit Matura oder Studium, werde immer mehr angenommen. Über dieses Angebot können sich Interessierte auch bei der Messe informieren.
„Für die Tage Donnerstag und Freitag haben sich schon über 2100 Schüler angemeldet“, zeigen die Veranstalter über den regen Zuspruch erfreut. Wie jedes Jahr werden auch viele Schulklassen kommen und die insgesamt 120 Lehrberufe kostenlos mittels erfahrenem Guide oder eben selbstständig erkunden.
„Ich gebe den Schülern mit auf den Weg, offen für Neues zu sein, Fragen zu stellen und Interesse zu zeigen“, so Peter Wedenig, Geschäftsführer des AMS Kärnten. Ihre Erfahrungen notieren und Interessensgebiete festhalten können die Besucher auch heuer wieder mittels des Reportageblocks, der online heruntergeladen werden kann. Der eine oder andere findet vor Ort auch eine passende Lehrstelle.
Es ist wichtig, offen für Neues und neugierig zu sein. Durch Fragen und Ausprobieren findet man heraus, was einem gefällt. Diese Messe bietet hier die perfekt.
Sebastian Schuschnig, Landesrat und Wirtschaftsreferent
Duell der Köche und weitere Highlights
Sehr beliebt ist außerdem das „Duell der Köche“. Bei diesem Bewerb treten junge Talente – Lehrlinge und Köche im Einzelbewerb gegeneinander an – ihr Engagement ist ansteckend und inspiriert Besucher selbst in diese Branche einzusteigen. Die Veranstalter freuen sich auf viele Besucher. Nähere Informationen auf:
