Berufswahl fällt mit der Lehrlingsmesse leichter

Fachkräfte werden in Zukunft immer wichtiger

„Kärnten hat nach Wien die meisten AHS-Schüler. Das ist für mich sehr erschreckend. Deswegen wird der Lehrberuf umso wichtiger“, so Kärntens Bildungsdirektorin Isabella Penz. „Das Land braucht in Zukunft dringend gut ausgebildete Fachkräfte“, stimmt auch Sebastian Schuschnig, Landesrat und Wirtschaftsreferent, zu. Besonders die duale Ausbildung, Lehre mit Matura oder Studium, werde immer mehr angenommen. Über dieses Angebot können sich Interessierte auch bei der Messe informieren.