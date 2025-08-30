Konstantin Wecker kann nicht mehr Klavier spielen

Kein Anti-Nazi-Song mehr

Auf der Bühne dürfte Wecker aber weiterhin stehen – allerdings, sein seinen Song „Willy“ (gegen Nazis) werde wahrscheinlich nie wieder singen. „Da könnte ich niemand sonst ans Klavier lassen. Den muss ich einfach selbst spielen. Aber ich kann es nicht mehr. Der Willy ist nun Geschichte.“