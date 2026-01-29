„Schlimmeres verhindert“: Robotaxi fährt Kind an

Der Wagen habe das Tempo in einer Vollbremsung von rund 17 Meilen pro Stunde auf weniger als 6 Meilen pro Stunde gesenkt – also von gut 27 km/h auf unter 10 km/h. Nach Berechnungen eines Computer-Modells von Waymo wäre auch ein aufmerksamer menschlicher Fahrer mit dem Kind kollidiert – allerdings noch mit einer Geschwindigkeit von etwa 14 Meilen pro Stunde (rund 22,5 km/h). Das zeige die Vorzüge des Systems für die Verkehrssicherheit, argumentierte die Firma.