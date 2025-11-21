Waymo weitet seinen Robotaxi-Dienst in USA aus

Die Alphabet-Tochter Waymo weitet ihren Robotaxi-Dienst in den kommenden Tagen auf die US-Städte Minneapolis, Tampa und New Orleans aus. Zunächst sollen dort von Menschen gesteuerte Fahrzeuge für die Datenerfassung und Kartierung eingesetzt werden, bevor schrittweise der fahrerlose Betrieb aufgenommen wird, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.