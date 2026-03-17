Seehund und Quietscheente verzaubern das Internet

Tierpfleger bauen Entchen in Spiele ein

„Reggae“ ist darauf trainiert, das ganze Becken nach seinem Entchen zu durchsuchen und es unter anderen Gegenständen zu erkennen. Was kein Problem für den 37-jährigen Seehund ist. In den Worten von Bernal: „Es ist spielerisch leicht für ihn und er könnte nicht glücklicher sein, wieder mit seinen Entchen vereint zu sein!“