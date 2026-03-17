„Total gechillt“
Seehund und Quietscheente verzaubern das Internet
„Was Niedlicheres werdet ihr den ganzen Monat nicht sehen!“, verspricht ein Zoo auf Instagram. Und der süße Seehund in Boston verzaubert tatsächlich das Internet. Denn „Reggae“ hat eine ganz besondere Freundin, mit der er im Wasser kuschelt und spielt. Ein gelbes Quietscheentchen.
Laut des New England Aquariums werden die Seehunde mithilfe der Plastik-Spielzeuge trainiert, „sich selbst zu beschäftigen, zu entdecken und Probleme zu lösen“. Dass allerdings eines der Tiere eine solch enge Beziehung zu seinem Entchen aufbauen würde, ist mehr als ungewöhnlich.
Im Instagram-Video ist „Reggae“ zu sehen, wie er hinter seinem Quietscheentchen hinterher taucht und es dann an sich zieht, es herzt und Küsschen gibt. Marisa Bernal, Social Media Managerin des Aquariums, ist happy über die tolle Resonanz: „Das Video ist steil gegangen und hat nach nur wenigen Tagen schon die zweitmeisten Klicks all unserer Social Media-Postings.“
Tierpfleger bauen Entchen in Spiele ein
„Reggae“ ist darauf trainiert, das ganze Becken nach seinem Entchen zu durchsuchen und es unter anderen Gegenständen zu erkennen. Was kein Problem für den 37-jährigen Seehund ist. In den Worten von Bernal: „Es ist spielerisch leicht für ihn und er könnte nicht glücklicher sein, wieder mit seinen Entchen vereint zu sein!“
Seit dem viralen Video ist der Andrang auf das Seehundbecken groß. Seine Trainerin Liz Wait verriet boston.com, dass Reggae zwar die Aufmerksamkeit sehr genießt, ihm der Ruhm aber nicht zu Kopf gestiegen sei: „Er ist immer noch der Alte – ein total gechillter, umgänglicher Kerl, der sich einfach gerne treiben lässt.“
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