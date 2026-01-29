Jugendliche nach brutalem Raub in Döbling gefasst

Schwerer Raub in Wien-Döbling aufgeklärt: Mitte Jänner wurde ein 14-jähriger Schüler nach Schulschluss auf seinem Heimweg Opfer einer brutalen Attacke. Nun konnte ein erst 13-Jähriger und 14-Jähriger ausgeforscht werden.
Bereits beim Verlassen des Schulgebäudes bemerkte der Jugendliche zwei ungekannte Burschen. Kurz darauf sprachen ihn die beiden an und forderten ihn auf, mitzukommen. Als sich der 14-Jährige weigerte, eskalierte die Situation.
Mit Schlägen attackiert
Die beiden Tatverdächtigen (13 und 14) attackierten ihr Opfer mit Schlägen, bedrohten es mit dem Umbringen und raubten ihm schließlich die Jacke. Die alarmierten Beamten konnten die Jugendlichen rasch ausforschen.
14-Jähriger verweigert Aussage
Der 14-Jährige wurde am 26. Jänner über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien vorläufig festgenommen, verweigerte jedoch die Aussage und wurde in eine Justizanstalt eingeliefert. Der 13-Jährige zeigte sich teilweise geständig und wurde auf freiem Fuß angezeigt.
