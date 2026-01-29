Vorteilswelt
Tiefe Einblicke

Halle Berry zog mit XXL-Dekolleté Blicke auf sich

Star-Style
29.01.2026 11:27
Halle Berry stahl am roten Premieren-Teppich von „Crime 101“ mit einem gewagten Look allen die ...
Halle Berry stahl am roten Premieren-Teppich von „Crime 101“ mit einem gewagten Look allen die Show.(Bild: AP/Millie Turner)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Halle Berry weiß eindeutig, wie man allen anderen die Show stiehlt! Bei der Premiere von „Crime 101“ in London schritt die 59-Jährige in einem atemberaubenden Look mit XXL-Dekolleté und funkelnden Details über den roten Teppich.

Fans von Halle Berry wissen: Mit gewagten Looks kennt sich die Schauspielerin bestens aus. Kein Wunder, dass sie auch bei der Premiere ihres neuen Films „Crime 101“ wieder auf ein Outfit zurückgriff, das für tiefe Einblicke sorgte.

Sexy Kurven und eine neue Frisur
Denn Berry schritt in einem Ensemble über den roten Teppich, das aus einem schwarzen Body und einem Rock, der aus funkelnden Steinen zusammengesetzt war, bestand.

Halle Berry stellte in London ihren neuen Film „Crime 101“ vor und glänzte am Red Carpet.
Halle Berry stellte in London ihren neuen Film „Crime 101“ vor und glänzte am Red Carpet.(Bild: AP/Millie Turner)
Die Schauspielerin weiß, wie man alle Blicke auf sich zieht!
Die Schauspielerin weiß, wie man alle Blicke auf sich zieht!(Bild: AFP/CARLOS JASSO)

Blickfang war aber vor allem das extratiefe Dekolleté der 59-Jährigen, das fast bis zum Bauchnabel reichte und in dem eine lange Kette mit XXL-Anhänger in Blütenform baumelte.

Und auch beim Haarstyling gab es für die Fans eine Überraschung. Denn während Berry ihre dunkle Mähne zuletzt im kinnlangen Bob gestylt trug, waren ihre Haare jetzt wieder deutlich länger. Außerdem sorgten freche Curtain-Bangs, dass die Schauspielerin noch jünger als ohnehin schon aussah.

Halle Berry präsentierte bei der Premiere auch ihren neuen Hairstyle.
Halle Berry präsentierte bei der Premiere auch ihren neuen Hairstyle.(Bild: AP/Millie Turner)
Regisseur Bart Layton, Monica Barbaro, Chris Hemsworth, Halle Berry und Mark Ruffalo bei der ...
Regisseur Bart Layton, Monica Barbaro, Chris Hemsworth, Halle Berry und Mark Ruffalo bei der Premiere in London(Bild: AP/Millie Turner)

Thriller mit „Meisterdieb“ Hemsworth
In „Crime 101“ spielt Berry die desillusionierte Versicherungsmaklerin Sharon, deren Leben eine unerwartete Wendung nimmt, als sie auf den Meisterdieb Davis (Chris Hemsworth) trifft. Die beiden müssen zusammenarbeiten, während ihnen ein hartnäckiger Detektiv (Mark Ruffalo) auf den Fersen ist.

Neben Berry, Hemsworth und Ruffalo sind in dem Thriller, der auf die gefeierte Novelle von Bestsellerautor Don Winslow basiert, unter anderem noch Barry Keoghan, Monica Barbaro, Jennifer Jason Leigh und Nick Nolte zu sehen.

