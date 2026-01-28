Halle Berry als US-Präsidentin – 5 Vorgängerinnen

„Hi, Mrs. President!“ Halle Berry wird auf der Leinwand zur mächtigsten Frau der Welt. In „The President Is Missing“ spielt die Oscargewinnerin die Präsidentin der Vereinigten Staaten, die aus dem Weißen Haus und vor ihrem eigenen Secret Service flieht, um ihr Land vor einer tödlichen Terrorgefahr zu bewahren.
Der Thriller beruht auf dem gleichnamigen Roman eines echten Präsidenten – Bill Clinton – der diesen zusammen mit dem Star-Autor James Patterson verfasst hat. Beide fungieren auch als Co-Produzenten.
Interessant: Im Original wurde die Hauptrolle von einem Mann besetzt, und eine erste Version war bereits als Serie mit David Oyelowo vorgesehen – ehe die Covid-Pandemie das Projekt auf Eis legte. Berry erwarb die Film-Rechte danach durch ihre Produktionsfirma HalleHolly und sorgte für den Geschlechterwechsel an der Spitze. Während im wahren Leben bislang nur Männer die Vereinigten Staaten regiert haben, ist die 59-Jährige nicht die erste US-Präsidentin aus Film und Fernsehen. Hier die fünf bekanntesten Namen:
Die bisherigen Präsidentinnen
Geena Davis spielte in der TV-Serie „Welcome Mrs. President“ (2005) die Vize-Präsidentin MacKenzie Allen, die durch den Tod des Amtsinhabers zur ersten Präsidentin der USA wird. Die Oscargewinnerin schwärmte später, wie viel ihr diese Rolle bedeutet hatte – „weil es wichtig ist, mächtige Frauen in hohen Positionen auf dem Bildschirm zu zeigen!“
Julia Louis-Dreyfus verkörperte in der Serie „Veep“ die selbstsüchtige und oft fluchende Vizepräsidentin Selina Meyer. Diese wurde 2016 zur Präsidentin befördert, nachdem der amtierende Amtsinhaber hinwarf. Nur dass ihre Amtszeit nicht lange währte, weil sie der Senat durch Rivalin Laura Montez ersetzte.
Robin Wright trat 2017 als Präsidentin Claire Underwood in der Erfolgsserie „House of Cards“ die Nachfolge ihres Ehemannes Frank (Kevin Spacey) an. Allerdings hatte sie nur noch eine einzige Staffel Zeit, um ihre Führungsqualitäten zu beweisen. Die Serie wurde wegen des „MeToo“-Skandals um Spacey vorzeitig abgesetzt.
Sela Ward musste sich in „Independence Day: Wiederkehr” (2016) als Präsidentin Elizabeth Lanford mit einer zweiten Alien-Invasion herumschlagen. Die Schauspielerin schwärmte über ihre Rolle: „Es war fantastisch, die erste Präsidentin der USA zu spielen – besonders, weil ich mir nicht zu schade bin, Leuten in den Arsch zu treten!“
Natalie Portman schlüpfte in der schwarzen Kino-Komödie „Mars Attacks“ (1996) in die Rolle von Taffy Dale, der Teenager-Tochter des Präsidenten. Als ihr Vater James (Jack Nicholson) mit dem Rest der Regierung von Marsmenschen um die Ecke gebracht wird, steigt Taffy zur Präsidentin der Vereinigten Staaten auf.
