Halle Berry als US-Präsidentin – 5 Vorgängerinnen

Interessant: Im Original wurde die Hauptrolle von einem Mann besetzt, und eine erste Version war bereits als Serie mit David Oyelowo vorgesehen – ehe die Covid-Pandemie das Projekt auf Eis legte. Berry erwarb die Film-Rechte danach durch ihre Produktionsfirma HalleHolly und sorgte für den Geschlechterwechsel an der Spitze. Während im wahren Leben bislang nur Männer die Vereinigten Staaten regiert haben, ist die 59-Jährige nicht die erste US-Präsidentin aus Film und Fernsehen. Hier die fünf bekanntesten Namen: