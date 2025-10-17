Halle Berry: So bleibt sie jugendlich schön & fit

„Zucker ist mein Feind“

Zudem musste sie ihre Ernährung umstellen: „Zucker ist der Feind.“ Weshalb sie ihn aus ihrem Leben verbannt hat: „Man könnte mir im Moment dafür Geld bieten, etwas Süßes zu essen, und ich würde es nicht tun.“ Die Schauspielerin befolgt eine strenge Keto-Diät, um ihren Diabetes im Griff zu haben: „Ich habe mich von verarbeiteten Kohlenhydraten wie Backwaren und Weißbrot verabschiedet, und das hat sich wirklich ausgezahlt.“