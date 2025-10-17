Halle Berry: So bleibt sie jugendlich schön & fit

Sie ist der lebende Beweis, dass Alter nur eine Zahl ist. Mit unglaublichen 59 Jahren sieht Halle Berry so umwerfend gut aus wie eh und je. Das belegen die Schnappschüsse von ihr im Bikini, die die Oscar-Gewinnerin regelmäßig auf ihren Social-Media-Kanälen teilt.
Doch ihr jugendliches Aussehen und ihre Traumfigur kommen nicht von allein – sie sind das Resultat von eiserner Disziplin und hartem Work-out. Hier kommt eine Zusammenstellung, was Berry in ihrem Leben dafür tut, dass sie noch immer den Body einer um gut drei Jahrzehnte jüngeren Frau hat.
Training dem Alter angepasst
Die Schauspielerin setzt auf eine Mischung aus Krafttraining, Boxen und Eigengewichtsübungen. In den letzten Jahren hat sie ihr Ausdauertraining zurückgefahren und konzentriert sich stärker auf das Heben von Gewichten, wie sie der Autorin Tamsen Fadal im März verriet: „Ich muss Muskelmasse aufbauen, da ich in die Menopause eingetreten bin.“
Auf Instagram lässt Halle Berry auch mal ihre Muskeln spielen – etwa in diesem Posting hier:
Obwohl die zweifache Mutter zugab, dass sie das „langweilig“ findet, weiß sie, dass ihr Körper genau das im Moment braucht: „Es ist in dieser Lebensphase notwendig, dass ich mindestens zwei Tage pro Woche schwere Gewichte hebe – etwas, was ich früher nie getan habe.“
Disziplin ist alles!
Berry trainiert seit zehn Jahren mit ihrem Personal Trainer Barry Lee Thomas und teilt oft Einblicke in ihre schweißtreibenden Work-outs auf Social Media. Der verriet „Us Weekly“ in einem früheren Interview, dass seine Promi-Klientin eine unglaublich gute Disziplin hat: „Sie gehört zu diesen besonderen Menschen, die selbst nach nur ein bis zwei Stunden Schlaf trotzdem trainieren.“
Berry hatte 2020 in „Women’s Health“ darüber gesprochen, wie sich ihr Fitnessprogramm im Laufe der Zeit verändert hat: „In meinen 20ern habe ich hauptsächlich trainiert, um so gut wie nur möglich auszusehen. Das war ein wichtiger Teil meiner Schauspielkarriere.“ Bis bei ihr Typ-1-Diabetes festgestellt wurde und „Fitness für mich der Weg war, meine Gesundheit und meinen Körper zu unterstützen“.
Halle Berry macht im Bikini eine fantastische Figur, wie sie ihren Fans auf Instagram immer wieder beweist:
„Zucker ist mein Feind“
Zudem musste sie ihre Ernährung umstellen: „Zucker ist der Feind.“ Weshalb sie ihn aus ihrem Leben verbannt hat: „Man könnte mir im Moment dafür Geld bieten, etwas Süßes zu essen, und ich würde es nicht tun.“ Die Schauspielerin befolgt eine strenge Keto-Diät, um ihren Diabetes im Griff zu haben: „Ich habe mich von verarbeiteten Kohlenhydraten wie Backwaren und Weißbrot verabschiedet, und das hat sich wirklich ausgezahlt.“
Seit mehr als 20 Jahren hilft ihr diese Ernährungsweise, ihren Blutzuckerspiegel zu kontrollieren: „Sie gibt mir außerdem unglaublich viel Energie und hilft mir, mein Gewicht zu halten und in Form zu bleiben.“
Neben körperlicher Fitness legt Berry auch großen Wert auf mentale Gesundheit. Für die Catwoman-Darstellerin ist Meditation ein wichtiger Teil ihres Lebens: „Ich habe immer Frieden, Heilung und Trost in der Meditation gefunden und kann dadurch mit meinem wahren Selbst verbunden bleiben.“ Zusätzlich unterzieht sie sich Akupunkturbehandlungen, um ihre „aus dem Gleichgewicht geratenen Hormone“ zu regulieren – was sie auf ihre Wechseljahre zurückführt.
