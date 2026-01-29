Mullah-Schergen sollen jetzt auf EU-Terrorliste

Auf einer Stufe mit Al Kaida

Auch Italien unterstützt nun das Vorhaben, Österreich, das heute von Staatssekretär Josef Schellhorn (NEOS) vertreten wird, hatte bereits zuvor angekündigt, der Listung zuzustimmen. Damit dürfte die erforderliche Einstimmigkeit unter den 27 Mitgliedstaaten erreicht werden. Werden die Revolutionsgarden auf die Terrorliste gesetzt, stehen sie auf einer Stufe mit Al Kaida, Hamas und dem IS, betonte EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas zum Auftakt des Treffens in Brüssel. „Es ist klar, was wir sehen: Die Zahl der Todesopfer bei den Protesten im Iran und die Mittel, die das Regime eingesetzt hat, sind wirklich, wirklich gravierend“, sagte Kallas. Deshalb sende man die klare Botschaft: „Wenn ihr Menschen unterdrückt, hat das einen Preis“ (siehe unten).