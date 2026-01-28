Trump: „Weitere Armada Richtung Iran unterwegs“

„Die Zeit läuft ab“, warnt US-Präsident Donald Trump und hat erneut mit einem Militärschlag gegen den Iran gedroht. Neben der brutalen Niederschlagung der Anti-Regierungs-Proteste bringt der Republikaner nun auch das iranische Atomprogramm ins Spiel.
Mit Blick auf die Führung der Islamischen Republik sagte Trump bei einer Rede im US-Staat Iowa: „Ich hoffe, dass sie ein Abkommen abschließen.“ Er hatte zuvor dem US-Nachrichtenportal „Axios“ gesagt, der Iran sei an einer diplomatischen Lösung der Spannungen mit den USA interessiert. Die Lage sei „im Fluss“, weil die US-Regierung eine große Kriegsflotte in die Region entsandt habe.
Wie berichtet, hat der Flugzeugträger „USS Abraham Lincoln“ mitsamt Begleitflotte am Montag die Golfregion erreicht. Am Mittwoch deutete Trump an, dass eine weitere Kriegsflotte Richtung Iran unterwegs sei. „Und übrigens, da ist noch eine andere schöne Armada, die gerade schön in Richtung Iran segelt“, sagte Trump in Iowa. Es war nicht sofort klar, ob der 79-Jährige sich dabei auf den Flugzeugträger „USS Abraham Lincoln“ und die ihn begleitenden Kriegsschiffe bezog, oder auf andere Kräfte des US-Militärs.
„Hoffentlich wird der Iran schnell an den Verhandlungstisch kommen und einen fairen und gerechten Deal aushandeln – KEINE ATOMWAFFEN“, schrieb Trump in einem Beitrag auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social. „Der nächste Angriff wird weitaus schlimmer ausfallen! Lasst das nicht noch einmal geschehen“, schrieb Trump weiter. Er verwies darauf, dass auf seine letzte Warnung an den Iran ein Militärschlag gefolgt sei.
USA halten mehrtägige Luftwaffenübung im Nahen Osten ab
Das zuständige Regionalkommando des US-Militärs (CENTCOM) kündigte unterdessen eine mehrtägige Luftwaffenübung im Nahen Osten an. Trump hatte ein militärisches Eingreifen seines Landes im Iran wegen der Tötung Tausender Demonstranten bei den jüngsten Massenprotesten nicht ausgeschlossen.
Irans Präsident Masoud Pezeshkian warf Washington eine Gefährdung der regionalen Ordnung vor. „Die Drohungen und psychologischen Operationen der Amerikaner zielen darauf ab, die Sicherheit der Region zu stören und werden nichts anderes als Instabilität erreichen“, sagte Pezeshkian nach Angaben seines Büros während eines Telefonats mit dem Kronprinz Saudi-Arabiens, Mohammed bin Salman, am Dienstag.
Iran droht Nachbarn, wenn sie USA unterstützen sollten
Die USA unterhalten mehrere Stützpunkte im Nahen Osten. Ein Kommandant der iranischen Revolutionsgarden (IRGC) sprach vor diesem Hintergrund eine Warnung an die Nachbarn des Iran aus. „Nachbarländer sind unsere Freunde, aber wenn ihr Boden, ihr Luftraum oder ihre Gewässer gegen den Iran genutzt werden, werden sie als feindlich betrachtet werden“, erklärte der politische Vertreter der IRGC-Seestreitkräfte, Mohammad Akbarzadeh, der staatlichen Nachrichtenagentur FARS zufolge.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.