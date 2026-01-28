Trump: „Weitere Armada Richtung Iran unterwegs“

Wie berichtet, hat der Flugzeugträger „USS Abraham Lincoln“ mitsamt Begleitflotte am Montag die Golfregion erreicht. Am Mittwoch deutete Trump an, dass eine weitere Kriegsflotte Richtung Iran unterwegs sei. „Und übrigens, da ist noch eine andere schöne Armada, die gerade schön in Richtung Iran segelt“, sagte Trump in Iowa. Es war nicht sofort klar, ob der 79-Jährige sich dabei auf den Flugzeugträger „USS Abraham Lincoln“ und die ihn begleitenden Kriegsschiffe bezog, oder auf andere Kräfte des US-Militärs.