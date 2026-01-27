Iran-Aktivistin fleht Europa an: „Wacht auf!“

Monarchist-Aktivistin Aramesh Goorani spricht im krone.tv-Interview von einer „historischen Revolution“, die derzeit im Iran geführt werde. Ihrer Meinung nach werde die Lage unterschätzt – besonders in Europa. „Die ganze Welt schaut zu und ist ruhig“, sagt sie. Doch das, was im Iran geschehe, könne sich ihrer Ansicht nach auch auf Europa ausweiten. „Wacht auf, es ist noch schlimmer, als ihr denkt, und es wird sehr böse ausgehen. Der dritte Weltkrieg ist vor uns.“