Charles lud zur glamourösen Premiere auf Windsor

Erstmals fand auf Schloss Windsor eine Filmpremiere statt. King Charles III. und Queen Camilla luden hochkarätige Gäste ein, um die neue Amazon-Prime-Dokumentation „Finding Harmony: A King’s Vision“ vorzustellen.
Am Mittwoch verwandelte sich Schloss Windsor in einen Kinosaal der Extraklasse. Der britische Monarch King Charles III. (77) und Queen Camilla (78) luden zur weltweit ersten Filmpremiere in einer königlichen Residenz. Gezeigt wurde das persönliche Herzensprojekt des Königs: Die Dokumentation „Finding Harmony: A King’s Vision“, die ab dem 6. Februar auf Amazon Prime Video weltweit zu sehen sein wird.
Hollywood-Glanz in der Waterloo Chamber
Die historische Waterloo Chamber diente als Kulisse für das Screening. Unter den geladenen Gästen befand sich das „Who is Who“ der britischen Elite.
Allen voran Oscar-Preisträgerin Kate Winslet, die dem Film ihre Stimme als Erzählerin leiht. Ebenfalls gesichtet wurden Schauspielgrößen wie Judi Dench, Benedict Cumberbatch, Stanley Tucci sowie Rock-Legende Sir Rod Stewart.
Unterstützt wurde das Königspaar von weiteren Mitgliedern der Royal Family, darunter Sophie, die Herzogin von Edinburgh, sowie der Herzog und die Herzogin von Gloucester.
Ein Lebenswerk im Fokus: Nachhaltigkeit und Natur
In „Finding Harmony“ gewährt King Charles seltene Einblicke in seine über 50-jährige Arbeit als Umweltschützer. Der Film dokumentiert seine Reise von den schottischen Highlands über sein privates Anwesen Highgrove bis hin zu Projekten in Guyana und Indien.
Private Momente mit William und Harry
Besonders bewegend: Die Doku enthält Archivaufnahmen, die Charles in jungen Jahren zeigen – unter anderem bei seiner ersten großen Rede zur Umweltverschmutzung im Jahr 1970. Auch private Momente mit seinen Söhnen, Prinz William und Prinz Harry, sind zu sehen und unterstreichen die generationenübergreifende Bedeutung des Naturschutzes für die Windsors.
„Wir sind die Natur selbst“
Gegen Ende des Films findet der König emotionale Worte für seine Philosophie: „Wir sind eigentlich selbst die Natur; wir sind ein Teil von ihr, nicht getrennt von ihr.“ Mit dem Film hofft Charles, ein tieferes Bewusstsein für die Harmonie zwischen Mensch und Umwelt zu schaffen, bevor er – wie er es selbst ausdrückte – „diese sterbliche Hülle verlässt“.
