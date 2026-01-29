Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Herzensdoku

Charles lud zur glamourösen Premiere auf Windsor

Royals
29.01.2026 09:52
Porträt von krone.at
Von krone.at

Erstmals fand auf Schloss Windsor eine Filmpremiere statt. King Charles III. und Queen Camilla luden hochkarätige Gäste ein, um die neue Amazon-Prime-Dokumentation „Finding Harmony: A King’s Vision“ vorzustellen.

0 Kommentare

Am Mittwoch verwandelte sich Schloss Windsor in einen Kinosaal der Extraklasse. Der britische Monarch King Charles III. (77) und Queen Camilla (78) luden zur weltweit ersten Filmpremiere in einer königlichen Residenz. Gezeigt wurde das persönliche Herzensprojekt des Königs: Die Dokumentation „Finding Harmony: A King’s Vision“, die ab dem 6. Februar auf Amazon Prime Video weltweit zu sehen sein wird.

Der britische König Charles III. und die britische Königin Camilla applaudieren während der ...
Der britische König Charles III. und die britische Königin Camilla applaudieren während der Premiere von Prime Videos „Finding Harmony: A King‘s Vision” auf Windsor Castle.(Bild: AFP/JONATHAN BRADY)

Hollywood-Glanz in der Waterloo Chamber
Die historische Waterloo Chamber diente als Kulisse für das Screening. Unter den geladenen Gästen befand sich das „Who is Who“ der britischen Elite.

Allen voran Oscar-Preisträgerin Kate Winslet, die dem Film ihre Stimme als Erzählerin leiht. Ebenfalls gesichtet wurden Schauspielgrößen wie Judi Dench, Benedict Cumberbatch, Stanley Tucci sowie Rock-Legende Sir Rod Stewart.

König Charles begrüßt Schauspielerin Kate Winslet
König Charles begrüßt Schauspielerin Kate Winslet(Bild: AFP/JONATHAN BRADY)
König Charles im Gespräch mit Dame Judi Dench und Stanley Tucci
König Charles im Gespräch mit Dame Judi Dench und Stanley Tucci(Bild: AFP/JONATHAN BRADY)

Unterstützt wurde das Königspaar von weiteren Mitgliedern der Royal Family, darunter Sophie, die Herzogin von Edinburgh, sowie der Herzog und die Herzogin von Gloucester.

Königin Camilla trug einen Samtmantel über einer grünen Hose. König Charles erschien, wie es bei ...
Königin Camilla trug einen Samtmantel über einer grünen Hose. König Charles erschien, wie es bei feierlichen Anlässen auf Windsor Castle üblich ist, in seiner Windsor Uniform mit scharlachrotem Kragen und Ärmelaufschlägen.(Bild: AFP/AARON CHOWN)

Ein Lebenswerk im Fokus: Nachhaltigkeit und Natur
In „Finding Harmony“ gewährt King Charles seltene Einblicke in seine über 50-jährige Arbeit als Umweltschützer. Der Film dokumentiert seine Reise von den schottischen Highlands über sein privates Anwesen Highgrove bis hin zu Projekten in Guyana und Indien.

Private Momente mit William und Harry
Besonders bewegend: Die Doku enthält Archivaufnahmen, die Charles in jungen Jahren zeigen – unter anderem bei seiner ersten großen Rede zur Umweltverschmutzung im Jahr 1970. Auch private Momente mit seinen Söhnen, Prinz William und Prinz Harry, sind zu sehen und unterstreichen die generationenübergreifende Bedeutung des Naturschutzes für die Windsors.

König Charles in seiner Doku
König Charles in seiner Doku(Bild: Millie Pilkington / Buckingham Palace)

„Wir sind die Natur selbst“
Gegen Ende des Films findet der König emotionale Worte für seine Philosophie: „Wir sind eigentlich selbst die Natur; wir sind ein Teil von ihr, nicht getrennt von ihr.“ Mit dem Film hofft Charles, ein tieferes Bewusstsein für die Harmonie zwischen Mensch und Umwelt zu schaffen, bevor er – wie er es selbst ausdrückte – „diese sterbliche Hülle verlässt“.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
137.768 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Vorarlberg
Bergstation um sechs Meter zu weit oben gebaut
132.486 mal gelesen
Diese Bergstation soll von der Bezirkshauptmannschaft Bregenz geprüft werden.
Ski Alpin
Olympia: Dreifacher Ski-Weltmeister muss zuschauen
123.773 mal gelesen
Alexis Pinturault
Mehr Royals
Herzensdoku
Charles lud zur glamourösen Premiere auf Windsor
Unerwartete Royal-Look
Der „Kate Braid“ ist da: Prinzessin sorgt für Hype
„Denken an Betroffene“
Haakon und Mette-Marit bleiben Høiby-Prozess fern
Palast verriet Grund
Albert zeigt bei Auftritt mit Charlène lange Narbe
Royale Literatur
Charlotte Casiraghi veröffentlicht erstes Buch
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf