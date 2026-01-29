Charles lud zur glamourösen Premiere auf Windsor

„Wir sind die Natur selbst“

Gegen Ende des Films findet der König emotionale Worte für seine Philosophie: „Wir sind eigentlich selbst die Natur; wir sind ein Teil von ihr, nicht getrennt von ihr.“ Mit dem Film hofft Charles, ein tieferes Bewusstsein für die Harmonie zwischen Mensch und Umwelt zu schaffen, bevor er – wie er es selbst ausdrückte – „diese sterbliche Hülle verlässt“.