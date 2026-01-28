Vorteilswelt
Ungarn chancenlos

Eisbullen antworten „fast perfekt“ auf Ligastrafen

Salzburg
28.01.2026 23:04
Traf gegen Fehervar: Verteidiger Devante Stephens.
Traf gegen Fehervar: Verteidiger Devante Stephens.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Nichts anbrennen ließ Eishockey-Meister Salzburg am Mittwochabend gegen Fehervar. Die Mannschaft von Cheftrainer Manny Viveiros antwortete sportlich stark auf die Megastrafen der Liga und ließ den Gästen aus Ungarn keine Chance. Vor ausverkauftem Haus wurden die „Teufel“ mit 4:0 abgefertigt. Gefeiert wurde auch ein Mann abseits des Eises.

Auch von den Megasperren gegen Tyler Lewington und Cheftrainer Manny Viveiros ließen sich die Eisbullen nicht aus dem Takt bringen. Nach den Siegen in Graz und beim KAC sackte der Meister auch gegen Fehervar drei Punkte ein. Und das nach wahrem Einbahnstraßen-Hockey.

Zitat Icon

Kein Spiel ist perfekt, aber das war schon sehr gut

Manny VIVEIROS, Eisbullen-Cheftrainer

Bild: Markus Tschepp

Schon früh in der Partie stellten Coe und Bourke auf 2:0. Angetrieben von Peter Hochkofler (fällt unbestimmte Zeit aus), der als Zeugwart gefeiert wurde legte Stephens im Mitteldrittel das 3:0 nach.

Die Fans der Eisbullen hatten ebenfalls eine klare Meinung.
Die Fans der Eisbullen hatten ebenfalls eine klare Meinung.(Bild: Gintare Karpaviciute - EC Red Bull Salzburg)

St. Denis besorgte nach dem zweiten Pausentee den 4:0-Endstand. „Kein Spiel ist perfekt, aber das war schon sehr gut. Wir hatten nach dem ersten Drittel keine Angst mehr, das Spiel irgendwie noch zu verlieren“, resümierte Viveiros nach der Partie.

Eisbulle Wukovits (rechts) ist auf dem besten Weg zurück.
Fehervar zu Gast
Eisbulle Wukovits kehrt Schritt für Schritt zurück
28.01.2026

Zeller Eisbären im Kampf um Rang eins
In der Alps Hockey League bestreiten die Zeller Eisbären das letzte Spiel im Grunddurchgang. Um am Ende doch noch die Tabellenspitze zu ergattern, benötigen die Pinzgauer in Meran einen Sieg, sind dann aber auf Schützenhilfe angewiesen. Die Juniors empfangen Bregenzerwald.

