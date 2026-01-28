Die Liga tut sich selbst keinen Gefallen damit

Tyler Lewington fasste für Mittelfinger-Gesten beim Graz-Spiel fünf Spiele samt 2400 Euro-Geldstrafe aus. Eine Strafe hat der Kanadier freilich verdient, immerhin hat er als Sportler Vorbildfunktion. Doch die Relation stimmt nicht. Wo bleibt die Vorbildfunktion bei Checks gegen den Kopf, die eine Gehirnerschütterung zur Folge haben? So geschehen im selben Spiel: Die 99ers-Cracks Marcus Vela und Josh Currie bekamen dafür zwei bzw. drei Spiele aufgebrummt. Eine Geste hat mehr Gewicht als Verletzungen oder der Schutz der Spieler. Die Bulls nannten die Strafe in einem Statement „eine große Enttäuschung. Der Schutz der Spieler muss jederzeit oberste Priorität haben.“