Eisbulle Wukovits kehrt Schritt für Schritt zurück

Nach seiner Auszeit richtet Ali Wukovits den Fokus wieder klar auf das Sportliche. Der Eisbulle blickt auf die vergangenen Monate zurück, ehe mit Fehervar der letzte Heimgegner vor der Olympiapause wartet. Da kehrt auch ein weiterer Crack nach überstandener Erkrankung zurück.
Mit dem Ergebnis kann man nur zufrieden sein – es war ein wunderschöner Tag für mich“, strahlt Ali Wukovits, wenn er an das 4:3 beim KAC zurückdenkt. In Klagenfurt bestritt er sein erstes Spiel der laufenden ICE Hockey League-Saison: „Es war eine kunterbunte Zeit mit viel Emotion und Aufs und Abs, wie es in der Reha halt so ist. Ich war zum Glück in sehr guter Betreuung.“
Ein bisschen was fehlt mir noch, da muss ich hart arbeiten. Ich muss einfach wieder Schritt für Schritt mein Spiel aufbauen
Ali Wukovits
Abseits der Reha-Phase konnte der Stürmer auch etwas abschalten: „Im September war ich ein paar Tage in Griechenland, das hat mir sehr geholfen, um den Kopf frei zu kriegen.“ Nun richtet sich der Fokus des 29-Jährigen natürlich auf die Zukunft: „Ein bisschen was fehlt mir noch, da muss ich hart arbeiten. Ich muss einfach wieder Schritt für Schritt mein Spiel aufbauen.“
Den nächsten Schritt kann er heute (19.15) im letzten Heimspiel vor der Olympia-Pause gegen Fehervar setzen. In diesem können die Bulls nach überstandener Krankheit auch wieder auf Stürmer Niki Kraus zählen.
