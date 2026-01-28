Eisbulle Wukovits kehrt Schritt für Schritt zurück

Abseits der Reha-Phase konnte der Stürmer auch etwas abschalten: „Im September war ich ein paar Tage in Griechenland, das hat mir sehr geholfen, um den Kopf frei zu kriegen.“ Nun richtet sich der Fokus des 29-Jährigen natürlich auf die Zukunft: „Ein bisschen was fehlt mir noch, da muss ich hart arbeiten. Ich muss einfach wieder Schritt für Schritt mein Spiel aufbauen.“