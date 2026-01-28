Vorteilswelt
Fehervar zu Gast

Eisbulle Wukovits kehrt Schritt für Schritt zurück

Salzburg
28.01.2026 13:30
Eisbulle Wukovits (rechts) ist auf dem besten Weg zurück.
Eisbulle Wukovits (rechts) ist auf dem besten Weg zurück.(Bild: GEPA)
Porträt von Manuel Grill
Von Manuel Grill

Nach seiner Auszeit richtet Ali Wukovits den Fokus wieder klar auf das Sportliche. Der Eisbulle blickt auf die vergangenen Monate zurück, ehe mit Fehervar der letzte Heimgegner vor der Olympiapause wartet. Da kehrt auch ein weiterer Crack nach überstandener Erkrankung zurück.

Mit dem Ergebnis kann man nur zufrieden sein – es war ein wunderschöner Tag für mich“, strahlt Ali Wukovits, wenn er an das 4:3 beim KAC zurückdenkt. In Klagenfurt bestritt er sein erstes Spiel der laufenden ICE Hockey League-Saison: „Es war eine kunterbunte Zeit mit viel Emotion und Aufs und Abs, wie es in der Reha halt so ist. Ich war zum Glück in sehr guter Betreuung.“

Ein bisschen was fehlt mir noch, da muss ich hart arbeiten. Ich muss einfach wieder Schritt für Schritt mein Spiel aufbauen

Ali Wukovits

Abseits der Reha-Phase konnte der Stürmer auch etwas abschalten: „Im September war ich ein paar Tage in Griechenland, das hat mir sehr geholfen, um den Kopf frei zu kriegen.“ Nun richtet sich der Fokus des 29-Jährigen natürlich auf die Zukunft: „Ein bisschen was fehlt mir noch, da muss ich hart arbeiten. Ich muss einfach wieder Schritt für Schritt mein Spiel aufbauen.“

Lesen Sie auch:
Übeltäter Tyler Lewington.
„Krone“-Kolumne
Die Liga tut sich selbst keinen Gefallen damit
28.01.2026

Den nächsten Schritt kann er heute (19.15) im letzten Heimspiel vor der Olympia-Pause gegen Fehervar setzen. In diesem können die Bulls nach überstandener Krankheit auch wieder auf Stürmer Niki Kraus zählen.

