„Auroras“ süße Babys suchen Plätze für immer

Viele „Krone“-Leser haben fassungslos das Schicksal jener Hündin verfolgt, die schwer verletzt und hochträchtig ins Tierheim gebracht worden war. Acht Junge hat „Aurora“ dann auf die Welt gebracht, vier sind verendet. Doch die anderen konnten trotz schlechter Prognosen so gut aufgezogen werden, dass sie nun (getrennt) auf beste Plätze vergeben werden können.