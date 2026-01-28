„Auroras“ süße Babys suchen Plätze für immer

Viele „Krone“-Leser haben fassungslos das Schicksal jener Hündin verfolgt, die schwer verletzt und hochträchtig ins Tierheim gebracht worden war. Acht Junge hat „Aurora“ dann auf die Welt gebracht, vier sind verendet. Doch die anderen konnten trotz schlechter Prognosen so gut aufgezogen werden, dass sie nun (getrennt) auf beste Plätze vergeben werden können.
„Dass diese vier Welpen heute leben, spielen und toben, grenzt an ein kleines Wunder“, schreibt die Grazer „Arche Noah“ auf Facebook. Keine Übertreibung, denn ihre Mutter kam mit einer Kugel in der Brust und einer brutalen Kopfwunde ins Tierheim, brachte dort acht Welpen auf die Welt – nur die Hälfte überlebte.
„Sie werden immer speziell bleiben, eher klein, sie können auch nicht schwimmen“, erklärt Sprecherin Kathi Gründl. Bei der Geburt dürften sie zu wenig Sauerstoff bekommen haben. „Die Welpen können die Körpersprache anderer Hunde kaum bis gar nicht lesen.“
Aber „Schneeflocke“, „Stella“, „Napoleon“ und „Cappuccino“ sind so herzig. Sie spielen, toben und haben kräftigen Appetit. Und sie suchen ein Zuhause bei verantwortungsvollen Menschen ohne weitere Tiere. Wer Interesse hat, meldet sich unter der Telefonnummer 0676/8424 17437.
