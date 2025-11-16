„Aurora“ wurde zum Liebling unserer Leser

Acht Junge hatte „Aurora“ vor vier Wochen zur Welt gebracht; vier sind leider sofort gestorben. Und auch für die anderen vier sieht es leider ganz schlecht aus. Sie sind so putzig und winzig klein, haben aber augenscheinlich neurologische Ausfälle, taumeln nur, können ihre Köpfchen nicht heben. Weil die Mutter keine Kraft für sie hat und ihre Medikamente den Welpen nicht guttun, werden sie nun von Mitarbeitern der Arche alle zwei Stunden gefüttert, auch per Flascherl mit der Hand. Ihre Zukunft steht in den Sternen.