Wunden, Schüsse: Wer hat „Aurora“ das angetan?

Dass das Tier jetzt überhaupt sicher ist und ihm geholfen werden kann, ist einer aufmerksamen Steirerin aus dem Bezirk Weiz zu verdanken! Sie hat nicht weggeschaut, sondern eingegriffen und geholfen. „Die Frau hat das Tier entdeckt und wegen der Wunde zur Tierärztin gebracht.“ Jetzt kümmert sich der Aktive Tierschutz um das Aufkommen des Vierbeiners, der „Aurora“ genannt wurde. „Für Morgenröte, Neuanfang. Den möchten wir dieser Hündin, die trotz allem, was sie erlebt haben muss, noch immer so freundlich und lieb ist, unbedingt ermöglichen.“