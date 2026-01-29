Landwirt (53) ließ Tiere am Hof unnötig leiden

Doch damit nicht genug: Über Monate hinweg soll der Bauer auch die Klauenpflege seiner drei Ziegen vernachlässigt haben. Die Folge waren schmerzhaft angewachsene Klauenhörner. Auch seine sieben Jungrinder ließ der Mann offenbar völlig verwahrlosen. Aufgrund mangelhafter Stall- und Fellpflege waren die Tiere im Hinterviertel hochgradig mit Kot verklumpt. Laut der Staatsanwaltschaft führte dies zu Haarverlust, einer massiven Störung der Thermoregulation und dazu, dass die Tiere ihre Fellpflege nicht mehr selbst durchführen konnten.