Stier litt wochenlang an Qualen: Bauer vor Gericht

Angst vor Anzeige, daher keinen Tierarzt geholt

Der Landwirt wollte – aus Angst vor einer Anzeige – keine tierärztliche Hilfe. Sondern er riss die schon eingewachsene Kette mit brachialer Gewalt weg. „Dann habe ich die Wunde mit Kamillentee und Steinöl versorgt“, schilderte er. Freilich: Erneut scheuerte die Kette dann an der Wunde, die sich bis Juni wieder arg verschlimmerte und fünf Zentimeter tief war! Eine anonyme Anzeige und der Besuch des Amtstierarztes beendeten das Leiden. Allerdings war die Schlachtung des Stieres nötig.