Schlagen mit Leine muss keine Tierquälerei sein

Kein Holzstück – „woher auch“?

Er habe lediglich „ihren Jagdinstinkt in den Griff bekommen wollen“, erklärte der Mann bei der Verhandlung. Die Hündin habe wohl eine Katze gesehen und habe auszureißen versucht. „Es waren maximal zwei Schläge mit der Hundeleine“, führte er aus und zeigte besagte Leine auch im Gerichtssaal vor. Von einem Holzgegenstand wollte er hingegen nichts wissen: „Wo hätte ich den auch herbekommen sollen?“