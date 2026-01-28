Daran starb der Vater (86) von Linzer Mordopfer

Für das ohnehin schon in Mitleidenschaft gezogene Herz des 86-jährigen Vaters dürfte die schreckliche Bluttat an seinem Sohn in Linz zu viel gewesen sein. Exakt eine Woche nach dem Mord verstarb auch der Senior. Wie die Obduktion nun ergab, konnten keine Hinweise auf Fremdverschulden festgestellt werden. Der Senior soll an einem natürlichen Tod – vermutlich an einem Herzinfarkt – gestorben sein.