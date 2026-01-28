Vorteilswelt
Obduktionsergebnis da

Daran starb der Vater (86) von Linzer Mordopfer

Oberösterreich
28.01.2026 15:20
Kerzen am Tatort der Linzer Harrachstraße
Kerzen am Tatort der Linzer Harrachstraße(Bild: Christoph Gantner)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Exakt eine Woche nach dem brutalen Ableben seines Sohnes (49), hörte das Herz des 86-jährigen Vaters auf zu schlagen. Die Staatsanwaltschaft Linz ordnete eine Obduktion an, um mögliche Spekulationen sofort im Keim zu ersticken. Jetzt ist das Ergebnis der Untersuchung da.

Für das ohnehin schon in Mitleidenschaft gezogene Herz des 86-jährigen Vaters dürfte die schreckliche Bluttat an seinem Sohn in Linz zu viel gewesen sein. Exakt eine Woche nach dem Mord verstarb auch der Senior. Wie die Obduktion nun ergab, konnten keine Hinweise auf Fremdverschulden festgestellt werden. Der Senior soll an einem natürlichen Tod – vermutlich an einem Herzinfarkt – gestorben sein.

Lesen Sie auch:
Tagelang werkten Spurensicherer – alle bisher ausgewerteten Spuren gehören zum Opfer.
Krone Plus Logo
Freunde sind ratlos
Makler getötet: Offene Fragen und ein Doppelleben
28.01.2026
Bluttat in Linz
Makler erschlagen: Polizei fand großes Drogenlager
26.01.2026

Ermittlungen laufen weiter
Während dieser Todesfall also als unbedenklich eingestuft werden kann und der Fall damit abgeschlossen ist, läuft bei den Mordermittlungen die Suche nach dem oder den Tätern ununterbrochen weiter. Ein 20-köpfiges Team, bestehend aus Ermittlern verschiedenster Abteilungen, ist mit der Klärung des brutalen Falles beschäftigt.

Oberösterreich

