Daran starb der Vater (86) von Linzer Mordopfer

Exakt eine Woche nach dem brutalen Ableben seines Sohnes (49), hörte das Herz des 86-jährigen Vaters auf zu schlagen. Die Staatsanwaltschaft Linz ordnete eine Obduktion an, um mögliche Spekulationen sofort im Keim zu ersticken. Jetzt ist das Ergebnis der Untersuchung da.
Für das ohnehin schon in Mitleidenschaft gezogene Herz des 86-jährigen Vaters dürfte die schreckliche Bluttat an seinem Sohn in Linz zu viel gewesen sein. Exakt eine Woche nach dem Mord verstarb auch der Senior. Wie die Obduktion nun ergab, konnten keine Hinweise auf Fremdverschulden festgestellt werden. Der Senior soll an einem natürlichen Tod – vermutlich an einem Herzinfarkt – gestorben sein.
Ermittlungen laufen weiter
Während dieser Todesfall also als unbedenklich eingestuft werden kann und der Fall damit abgeschlossen ist, läuft bei den Mordermittlungen die Suche nach dem oder den Tätern ununterbrochen weiter. Ein 20-köpfiges Team, bestehend aus Ermittlern verschiedenster Abteilungen, ist mit der Klärung des brutalen Falles beschäftigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.