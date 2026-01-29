Vorteilswelt
Kein Shakehands

F-Wort und Stöhn-Ärger bei Sabalenkas Finaleinzug

Tennis
29.01.2026 15:09
Das Shakehands blieb aus.
Das Shakehands blieb aus.(Bild: AFP/DAVID GRAY)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Doppelter Wirbel beim Halbfinale der Australian Open zwischen Aryna Sabalenka und Elina Svitolina! Erst schimpfte die Schiedsrichterin mit Sabalenka, da sie zu spät gestöhnt habe, später soll die Belarussin das F-Wort benutzt haben. Nach der Partie blieb das Shakehands der beiden Spielerinnen aus.

Der Reihe nach: Beim Stand von 2:1 im ersten Satz aus Sicht Sabalenkas, hatte diese einen Ball nicht wie geplant getroffen und stöhnte daraufhin ungewöhnlich spät. Zu spät für die Schiedsrichterin, die eine Behinderung aussprach. 

Wie Sabalenka nach dem Match verriet, habe sie diese Entscheidung nicht nachvollziehen können, jedoch habe sie daraufhin mit noch mehr Wut im Bauch gespielt, was ihr schließlich mit 6:2 und 6:3 den Einzug ins Finale bescherte.

„F*** you“
Unmittelbar nachdem die 27-Jährige den Matchball verwertet hatte, dann der nächste Eklat: Auf den TV-Bildern war zu sehen, wie Sabalenka die Lippen zu einem „F*** you“ (F*** dich) formte. Ob die Botschaft der Schiedsrichterin oder Svitolina galt, war nicht zu erkennen, ein Handschlag der beiden Spielerinnen blieb jedenfalls aus ...

