F-Wort und Stöhn-Ärger bei Sabalenkas Finaleinzug

Doppelter Wirbel beim Halbfinale der Australian Open zwischen Aryna Sabalenka und Elina Svitolina! Erst schimpfte die Schiedsrichterin mit Sabalenka, da sie zu spät gestöhnt habe, später soll die Belarussin das F-Wort benutzt haben. Nach der Partie blieb das Shakehands der beiden Spielerinnen aus.
Der Reihe nach: Beim Stand von 2:1 im ersten Satz aus Sicht Sabalenkas, hatte diese einen Ball nicht wie geplant getroffen und stöhnte daraufhin ungewöhnlich spät. Zu spät für die Schiedsrichterin, die eine Behinderung aussprach.
Wie Sabalenka nach dem Match verriet, habe sie diese Entscheidung nicht nachvollziehen können, jedoch habe sie daraufhin mit noch mehr Wut im Bauch gespielt, was ihr schließlich mit 6:2 und 6:3 den Einzug ins Finale bescherte.
„F*** you“
Unmittelbar nachdem die 27-Jährige den Matchball verwertet hatte, dann der nächste Eklat: Auf den TV-Bildern war zu sehen, wie Sabalenka die Lippen zu einem „F*** you“ (F*** dich) formte. Ob die Botschaft der Schiedsrichterin oder Svitolina galt, war nicht zu erkennen, ein Handschlag der beiden Spielerinnen blieb jedenfalls aus ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.