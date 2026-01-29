F-Wort und Stöhn-Ärger bei Sabalenkas Finaleinzug

„F*** you“

Unmittelbar nachdem die 27-Jährige den Matchball verwertet hatte, dann der nächste Eklat: Auf den TV-Bildern war zu sehen, wie Sabalenka die Lippen zu einem „F*** you“ (F*** dich) formte. Ob die Botschaft der Schiedsrichterin oder Svitolina galt, war nicht zu erkennen, ein Handschlag der beiden Spielerinnen blieb jedenfalls aus ...