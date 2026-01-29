Statt im Krankenhaus war Wirt in Untersuchungshaft

Am Donnerstag standen Techniker, Lieferanten und ein Glaser vor verschlossener Tür, nun tut es der Pächter, Georgios Argyriou, selbst. Denn ab sofort ist Schluss, der Vermieter hat die Nase voll. Die Schlösser des Hauses am Fuße des Speiserbergs in St. Florian/Linz wurden ausgetauscht, dem neuen Wirten wurde noch vor der Eröffnung der Riegel vorgeschoben.