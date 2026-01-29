Statt im Krankenhaus war Wirt in Untersuchungshaft

Der neue Pächter des Lokals am Speiserberg nahe Linz wollte am Freitag eröffnen. Doch der Vermieter schiebt dem nun einen Riegel vor, da der Wirt wegen Betrugs eingesessen hat. Der spricht wiederum von einem Missverständnis – und will nun klagen.
Am Donnerstag standen Techniker, Lieferanten und ein Glaser vor verschlossener Tür, nun tut es der Pächter, Georgios Argyriou, selbst. Denn ab sofort ist Schluss, der Vermieter hat die Nase voll. Die Schlösser des Hauses am Fuße des Speiserbergs in St. Florian/Linz wurden ausgetauscht, dem neuen Wirten wurde noch vor der Eröffnung der Riegel vorgeschoben.
