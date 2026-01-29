Neues Video befeuert Debatte über ICE-Todesschüsse

US-Medien zufolge handelt es sich um die gleiche Waffe, die Pretti auch am 24. Jänner dabeihatte. In lokalen Medien wird von einem Gerücht berichtet, wonach der 37-Jährige nach der ersten Auseinandersetzung „auf dem Radar von ICE“ gewesen sei. Es könne sein, dass die Todesschützen – die beiden Beamten sind mittlerweile vom Dienst suspendiert – die Identität ihres Opfers gekannt haben. In keinem der beiden Fälle gibt es allerdings Beweise dafür, dass Pretti nach der Waffe auch greifen wollte. „Nichts, was eine Woche vorher geschah, kann jemals die Tötung von Alex durch ICE am 24. Jänner rechtfertigen“, betonte Steve Schleicher, der Anwalt der Pretti-Familie, im Gespräch mit dem Nachrichtensender CNN.