Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Milliardärs‑Papa

Nicola Peltz: Eine Million Taschengeld im Monat!

Society International
29.01.2026 15:27
Brooklyn Beckham und Nicola Peltz
Brooklyn Beckham und Nicola Peltz(Bild: AFP/LISA O&#39;CONNOR)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Familienkonflikt zwischen Brooklyn Beckham und seinen berühmten Eltern David und Victoria Beckham sorgt seit Wochen für Schlagzeilen. Mittendrin: seine Ehefrau Nicola Peltz, die laut Insidern bis heute Probleme haben soll, den Namen ihrer Schwiegermutter überhaupt auszusprechen. 

0 Kommentare

Für ihren Vater hingegen ist die 31‑Jährige das absolute Lieblingskind – und das zeigt er auch finanziell. Wie die britische Kolumnistin und Podcasterin Marina Hyde (51) berichtet, soll Nicolas Vater, der US-Milliardär Nelson Peltz (83), seiner Tochter immer noch ein monatliches Taschengeld geben. Und zwar in der unglaublichen Höhe von 1 Million Dollar (ca. 835.200 Euro).

Hyde erklärte in ihrem Podcast: „Vielleicht würde Nelson Peltz das abstreiten, aber ich habe gehört, dass er gesagt haben soll: ,Ich gebe meiner Tochter eine Million Dollar Taschengeld im Monat.’“

Nelson Peltz und Elon Musk
Nelson Peltz und Elon Musk(Bild: AFP or licensors)

Zwei Flaschen vom teuersten Wein
Kein Wunder also, dass Nicola und ihr Ehemann Brooklyn sich zur Erholung mitten im Familien-Zoff was „Gutes“ gönnen. Auf neuesten Instagram-Fotos leeren sie zwei Flaschen des 1831 Château d‘Yquem.

Ein edler Tropfen, von dem eine Flasche zumindest 19.000 Euro kostet. 2011 ging eine Flasche des Jahrgangs sogar als teuerster Wein der Welt in die Geschichte ein, nachdem eine Flasche für unglaubliche 86.300 Euro verkauft wurde.

Papa Nelson Peltz gehört immerhin zu den reichsten Unternehmern der USA. Sein Vermögen wird auf über 1,3 Milliarden Euro geschätzt – und übertrifft damit das Vermögen der Beckhams (rund 570 Millionen Euro) deutlich.

Lesen Sie auch:
DJ packt aus:
Das geschah wirklich beim Beckham-Hochzeitstanz!
24.01.2026
Luxus-Auszeit für Paar
Brooklyn Beckham postet freizügiges Pic von Nicola
28.01.2026

In der Geschäftswelt gilt Peltz als knallhart. 2024 sagte er der Financial Times scherzhaft über seinen Ruf als „tyrannischer Milliardär“: „Das stimmt wahrscheinlich. Was bringt es schon, Milliardär zu sein, wenn man kein Tyrann ist?“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
139.048 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Ski Alpin
Olympia: Dreifacher Ski-Weltmeister muss zuschauen
124.224 mal gelesen
Alexis Pinturault
Ausland
Dünnes Eis: Drei Brüder (6, 8, 9) sterben in Teich
121.670 mal gelesen
In diesem Teich starben drei Brüder, sie waren erst sechs, acht und neun Jahre alt.
Mehr Society International
Milliardärs‑Papa
Nicola Peltz: Eine Million Taschengeld im Monat!
Endlich zurück!
Michael J. Fox feiert erfolgreiches Comeback
Attacke im Schlaf
Vergewaltigung: Ex-Spandau-Ballet-Sänger schuldig
Politisch wie nie
„Größter Fan“: Nicki Minaj hält Händchen mit Trump
Wegen ESC in Wien
Sie springt für Swarovski bei „Let‘s Dance“ ein
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf