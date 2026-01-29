Nicola Peltz: Eine Million Taschengeld im Monat!

Der Familienkonflikt zwischen Brooklyn Beckham und seinen berühmten Eltern David und Victoria Beckham sorgt seit Wochen für Schlagzeilen. Mittendrin: seine Ehefrau Nicola Peltz, die laut Insidern bis heute Probleme haben soll, den Namen ihrer Schwiegermutter überhaupt auszusprechen.
Für ihren Vater hingegen ist die 31‑Jährige das absolute Lieblingskind – und das zeigt er auch finanziell. Wie die britische Kolumnistin und Podcasterin Marina Hyde (51) berichtet, soll Nicolas Vater, der US-Milliardär Nelson Peltz (83), seiner Tochter immer noch ein monatliches Taschengeld geben. Und zwar in der unglaublichen Höhe von 1 Million Dollar (ca. 835.200 Euro).
Hyde erklärte in ihrem Podcast: „Vielleicht würde Nelson Peltz das abstreiten, aber ich habe gehört, dass er gesagt haben soll: ,Ich gebe meiner Tochter eine Million Dollar Taschengeld im Monat.’“
Zwei Flaschen vom teuersten Wein
Kein Wunder also, dass Nicola und ihr Ehemann Brooklyn sich zur Erholung mitten im Familien-Zoff was „Gutes“ gönnen. Auf neuesten Instagram-Fotos leeren sie zwei Flaschen des 1831 Château d‘Yquem.
Ein edler Tropfen, von dem eine Flasche zumindest 19.000 Euro kostet. 2011 ging eine Flasche des Jahrgangs sogar als teuerster Wein der Welt in die Geschichte ein, nachdem eine Flasche für unglaubliche 86.300 Euro verkauft wurde.
Papa Nelson Peltz gehört immerhin zu den reichsten Unternehmern der USA. Sein Vermögen wird auf über 1,3 Milliarden Euro geschätzt – und übertrifft damit das Vermögen der Beckhams (rund 570 Millionen Euro) deutlich.
In der Geschäftswelt gilt Peltz als knallhart. 2024 sagte er der Financial Times scherzhaft über seinen Ruf als „tyrannischer Milliardär“: „Das stimmt wahrscheinlich. Was bringt es schon, Milliardär zu sein, wenn man kein Tyrann ist?“
